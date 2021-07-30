奧運桌球選手林昀儒、鄭怡靜奪下東奧混雙銅牌。（圖／體育署提供）

「桌球神童」林昀儒30日在東京奧運桌球男單銅牌戰面對德國名將奧恰洛夫，最後以11比13、11比9、11比6、4比11、11比4、13比15、7比11遭到奧恰洛夫逆轉擊敗，無緣搶到銅牌，屈居男單第四名。

和林昀儒一起搭檔奪得桌球混雙銅牌的鄭怡靜，今（30）日晚在臉書為小林同學加油，也披露了被大家譽為「桌球神童」的林昀儒，不知道付出了多少努力，每天不是在球場就是在去訓練的路上！鄭怡靜認為，他們兩個會這麼合拍，或多或少因為他們在對桌球的執著跟熱愛是一樣的。

鄭怡靜也分享，雖然小林同學比她小，但小林同學經常跟她講人生大道理，跟一個小老頭一樣，「你是我最棒的搭檔，最優秀的球員，未來一定是你的！我們一起拚！」

鄭怡靜也說，奧運前看著小林同學身體上有不舒服還是堅持完成每一天的訓練課表，多希望小林同學能拿下這場勝利！最後也拜託大家到小林同學的IG（@lin__yun_ju_）幫忙加油！