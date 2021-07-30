東京奧運選手自26日起分批返國，選手或教練若完成2劑疫苗接種且滿2週，僅需14天加強版自主健康管理，前7天住在防疫旅館，進行自主健康管理，第7天PCR檢驗陰性後，才能返家自主健康管理。前民進黨立委沈富雄表示，施打兩劑疫苗，去了國外非熱區，回台以後，還要自費住防疫旅館兩個禮拜；中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中若再不放鬆這一項規定，他真的要跟陳時中沒完沒了。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，國手跟不是選手的工作人員竟然有差別，因為一個是專車、一個是非專車，這個是亂七八糟。而國手回台灣以後，在防疫旅館待7天，他覺得勉強、也太嚴格。

沈富雄接著表示，他最抱不平的就是，若打了兩針新冠肺炎疫苗後，去了美國，而且不是熱區，也就是一般疫情不熱的地方，回來台灣以後的兩個禮拜，住在防疫旅館要自己付費。他覺得，陳時中若再不放鬆這一項規定，他真的會跟陳時中沒完沒了，因為這項規定可說是莫名其妙。

沈富雄指出，美國首席防疫專家佛奇就講過，打了兩針以後，如果是去過美國熱區，然後再回去你的故鄉，戶外可以不戴口罩，戶內有人口群聚的地方，是建議、而不是強制戴口罩；但是如果是家庭，他就沒辦法強制。