如果父母親都偷吃，身為兒女一定會崩潰！日前有一名網友發文表示，某天意外看到媽媽跟叔叔「搞在一起」，為了不想讓父母決裂，一度選擇沒跟爸爸說，但幾天後仍跟爸爸說出實情，沒想到媽媽知道後，也驚爆一個內幕「你爸爸也與秘書發生關係」，讓他當場傻眼，覺得大人好噁心。

原PO在《zuvio校園》表示，他在家庭聚餐日那天去找媽媽，沒想到一打開房門，竟然看到媽媽跟叔叔「搞在一起」，雖然媽媽急忙解釋，但他根本聽不下去，原本打算不跟爸爸說，但每次看到爸爸都充滿罪惡感，崩潰直呼「到底要怎麼做比較好？」

原PO後來在貼文底下：「最後還是告訴爸爸，爸爸也說曾目睹媽媽出軌，只是對象不是叔叔，這次堅決向媽媽提出離婚，媽媽雖然一開始不答應，但經過原PO不斷乞求，最後才願意妥協」。

不過，媽媽卻向他透露，她會變成這樣，是因為爸爸以前喝了酒就發瘋，對她毒打一頓，甚至在車上與跟秘書發生關係，被媽媽逮個正著，媽媽強調：「別太相信爸爸，因為爸爸是個很可怕的雙面人」，讓原PO相當傻眼：「原來兩個人都一樣，大人真的好噁心，好虛偽」。

網友看到貼文紛紛留言安慰：「辛苦了原PO，不過這也太扯」、「記得以後別變成那樣就好」、「原PO要加油做好自己！別受家庭影響」、「這也太扯了吧，原PO加油」、「辛苦了，多出去走走散散心吧」。