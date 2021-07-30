超人氣YouTube團體「反骨男孩」性感成員蕾菈（Lyla），有一張神似鐵肺歌后鄧紫棋的臉蛋和火辣身材，成為大票男粉絲的女神；日前蕾菈在有116萬人追蹤的IG曬出惹火床照，鑽進被窩裡燦笑，胸前鈕扣卻被傲人雙峰撐爆，I字事業線也出現邪惡黑影，讓網友看了快噴鼻血。

蕾菈一直以來都不吝嗇展現自己的好身材，無論是在YouTube頻道或IG上，不時放上性感美照，近期她在臉書透露目前正在進行「個人年曆」的工作，還表示「這次…有放尺度」，讓粉絲做好準備搶購；而日前也在IG曬出多張床照，有她跪坐在床上，也有鑽進被窩裡，擺出各種撩人姿勢。

其中有一張蕾菈鑽進面被裡面，用身體撐著棉被，歪頭對著鏡頭露齒燦笑，看起來像是調皮的小女孩，但上半身的低胸上衣鈕扣看似被撐爆，隱約露出事業線外，邪惡黑影特別誘惑；另外還有穿著淺色衣物，造成深色內衣也被看得一清二楚，性感尺度沒有極限。

蕾菈每張照片幾乎都女人味十足，就算她已有男友，還是讓大票網友心動又激動，「蕾菈這樣男人怎麼受得了」、「當媽身材還能這麼讚，太誇張」、「胸前太犯規，讓人想一直看一直看啊」。