「麟洋配」再創東奧驚奇，寫下台灣羽球隊史上最佳成績，眼尖網友發現，兩人在大賽贏球後，常常一個前彎、一個後彎，剛好是一正一反「聖筊」，30日贏球之後，重現經典慶祝姿勢。對此，李洋開玩笑稱，由於周天成是相當虔誠的基督教，因此他表示，「小天感謝主的話，我們兩個人則是感謝行天宮」。

最強男雙李洋和王齊麟4強賽對上世界第2的印尼組合阿赫桑(Mohammad AHSAN)和塞蒂亞萬(HendraSETIAWAN)，只花28分鐘就以直落二（21比11、21底10）擊敗對手，李洋和王齊麟坦言，從沒想過能夠闖進金牌戰，「這一路走來真的很不可思議，最後的決賽就享受其中吧」。

「麟洋配」闖進金牌戰，賽後再度出現一正一反「聖筊」慶祝姿勢。對於兩人每次贏球都會出現「聖筊」，王齊麟笑說，兩個人真的沒有刻意套好，「都是最直接的反應」，李洋則表示，「今天能夠這麼順利贏下來，還覺得有些不可思議，要跪下去的時候，節奏還有點慢」。

李洋另外也提到 ，因為「羽球一哥」周天成是相當虔誠的基督教，所以他還開玩笑稱，「小天（周天成）感謝主，我們感謝行天宮。我媽今天剛好幫我去拜行天宮」。王齊麟則說，自己的朋友也有到三峽拜祖師廟。李洋跟王齊麟沒有受到奧運首戰落敗的影響，越打越順，過去台灣奧運隊史從來沒有羽球項目奪牌，闖進金牌戰已經是所有項目的最佳紀錄，這對台灣黃金男雙，也確定可以抱回台灣羽球奧運史上第一面獎牌，打破羽球奧運零獎牌的局面。

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