本屆東京奧運會上，不少台灣代表團的成員斬獲佳績，這股奧運熱也正在全台響應。圖為東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國。（資料照／陳麒全攝）

東京奧運賽事深受全球矚目，中華隊在賽場上的拚博表現也受國人愛戴，有網友收看東奧比賽後發現，大眾對於「國手」似乎帶有著極高的尊崇，好奇詢問大家是否願意支持家人或小孩當運動選手，甚至從小時候就開始培養。對此，網友也透露在台灣培養運動員的難處。

本屆東京奧運會上，不少台灣代表團的成員斬獲佳績，這股奧運熱也正在全台響應。原PO在PTT上表示，台灣社會現在對於好的職業運動選手的評價都很高，在台灣的社會地位也很好，尤其在東奧期間，一般大眾對於台灣運動選手，可說是極度的尊崇和佩服。因此，他好奇詢問，「大家會支持家人當職業選手嗎？」

原PO舉女子網球雙人組詹家姊妹為例，問大家會不會在小孩還小的時候，及早刻意栽培他們某項運動，引導他們將來走上職業選手的路？或是不會刻意栽培，但小孩對讀書沒有興趣，願意支持他們發展自己感到高度熱忱的運動項目？還是當作消遣就好，不要當成工作。

網上討論激烈，不少人表態支持說，「順其自然啦，有能力就去做啊」、「適性發展，孩子的靈魂是自由的」、「看天分跟興趣，有機會的話就培養」、「有全國的水準，可以嘗試看看，但連縣級比賽都贏不了就當興趣吧」、「要先願意栽培，才有很小的機會當職業」、「小孩要幹嘛，能力許可我都支持，以後要養活自己就是了」。

網友坦言，培養運動國手說來不易，不但辛苦，真正成名的可能百分之一不到。圖為舉重代表團19日搭乘2020東京奧運專案班機前往日本。（本報資料照片）

但也有網友認為，不只小孩要有天分，養成國手背後高額的花費和嚴苛的訓練都不是一般人能接受的，運動不比讀書輕鬆，甚至還比較花錢。「光培訓的錢遠遠超過獎金，桌球請個教練5萬好了，10年就600萬了」、「家裡沒錢叫他好好讀書比較實在」、「不會，因為沒幾個人家裡有辦法支撐培養」、「體育選手很辛天份要夠，要先熬過又苦又累的日子」、「看那些新聞稿就知道，選手家人都是聖人，賠上人生在栽培小孩」。

網友坦言，培養運動國手說來不易，不但辛苦，真正成名的可能百分之一不到，更何況台灣體育環境感覺很不友善，檯面上叫得出名字的選手，大多都是靠家庭支持才能走到這裡。「有天份會想辦法支持，不過，真是漫長的一條不歸路。」