時代的眼淚流起來!

不知道大家有沒有看到當紅綜藝節目《木曜4超玩》主持成員阿部瑪利亞的Youtube影片呢?身為日本人的她拍攝了一集「過氣流行語」引發討論,讓小編不禁佩服了起來,底下也有許多網友表示想起許多「那些年的流行語」,你是否也曾著迷過呢?

雖然這些紅極一時的流行語,如今雖然被認為有點老派過氣,其實它們乘載著一代人的共同回憶,無論是當時一起開心使用的朋友、興奮聊天的當下,都非常值得回味。

流行用語是文化的象徵,今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有哪些出現在我們生命中的「過氣流行語」,到現在也還是紅到不行啊!

踹共

踹共來自台語的「出來講」,意思是喊話對方出來面對,也帶有一點點挑釁的意味,當時也是超流行~還曾經出現在2010年PTT舉辦的流行語大賞的候選名單中。

董事長樂團甚至用歌曲《踹共(Face it)》唱出了有趣的意思和氛圍,「⋯⋯好〜膽 你就踹共!莫佇遐 龜龜毛毛,覕佇厝裡 遮呢囂俳 敢做敢當 毋敢出來」,親切的台語、激烈的歌詞和曲風成為不少人的KTV必點歌曲之一。

幹嘛醬、幹嘛john

幹嘛醬、幹嘛john其實就是幹嘛這樣的簡寫,因為特別的語感,許多女生會拿來裝可愛時使用,後來也被延用為流行用語,甚至在外國人耳中聽起來,台灣人不太用力收尾音的說話方法也成為一種特色。

歌手陳珊妮還曾寫了一首相關的歌曲《I Love You John》,歌詞中提到「幹嘛John John很奇怪,到底是不是John就John,還是不要John,Oh大概就John 」,引起一陣模仿熱潮。

殺很大

說到殺很大,大家一定會想起瑤瑤郭書瑤2009年的電玩廣告,除了讓可愛臉蛋、魔鬼身材的瑤瑤瞬間爆紅,也讓「殺很大」一詞留在觀眾的腦海中,只要一提到,都能隨口大聲喊出來。

至今店家特賣也會用殺很大字眼,告訴大家價格真的打了很多折,「殺太大」讓老闆都想跑路了~另外常被延伸使用成「X很大」,像是吃很大、抄很大、買很大等,是不是有點回到那個年代啦!

GG

不知道大家是不是常常聽到、也會用,卻不知道它真正的意思呢?GG來自於線上遊戲、電競遊戲對戰輸家會使用的話,代表「Good Game」或「Game Over」,意思是「即便輸了也是一場好的對戰」,不過後來就被延伸使用為「完蛋」的意思。

GG常常被製作成梗圖或LINE貼圖,你一定不陌生。大家是不是也非常熟悉呢?

881、886

還記得以前大家都在用即時通和MSN的年代嗎?那時候我們在個人動態和名字上,都必定加上最潮最流行的881、886來代表掰掰的意思,好像這樣就能搭上年輕的列車啦!後來也廣泛傳到其他國外地區。

港台兩地的歌手也曾把886寫進歌詞,像是陳大天的〈Line886〉、薛凱琪的〈886〉等,當年會說886才算是年輕過啦!

ㄎㄧㄤ

ㄎㄧㄤ可以說是最流行的注音文了,以前在當時夯到爆的節目《模範棒棒堂》和《我愛黑澀會》中常常被拿出來使用,流行期間超過五年以上。

其實,ㄎㄧㄤ原本是一個狀聲詞,現在被延伸為像是無厘頭、傻、笨、瘋或神智不清等意思,就連喝醉也會用「喝ㄎㄧㄤ」來形容。

ORZ、OTZ、囧

「ORZ、OTZ、囧」可說是當年著名的火星文,看得懂的你是不是也已經長大了呢?

ORZ和OTZ起源於日本,符號意思像是一個人跪在地上,一副絕望無奈、悲憤的感覺,非常傳神,後來也流傳到台港澳等地。另外,囧(冏)這個字相信大家也都非常熟悉,從2004年開始流行,看起來像一個皺眉的人嘴巴張開,感覺苦惱、無可奈何的模樣,連電視劇的註解偶爾也會用上呢!

OMG

OMG為「Oh My God」「Oh My Gosh」或「Oh My Goodness」的簡寫,也就是「我的天啊」,是YouTuber丹妮婊姐的口頭禪,見習網美小吳也曾在影片標題中使用。

舉例來說,像是知道喜歡的偶像結婚、重要東西遺失、買到演唱會門票等,無論是緊張或高興的時刻,都可以用OMG來表示腎上腺素飆升的心情。

啊不就好棒棒

啊不就好棒棒這個看似稱讚的句子,其實是一句帶酸又機車的話,用在敷衍別人或反諷他人「自以為很厲害」,但其實不怎麼樣的情況。

其實這句話到現在還有非常多人使用喔!今年歌手持修推出了《啊不就好棒棒》一曲,創造了許多網友討論,不知道大家有沒有聽過呢?

XD

相信「XD」已成為大家最常用的表情符號之一,就像一個人躺著的笑臉,甚至有人以「XDDDDDD」來表達超好笑的意思,D越多就表示越好笑,在PTT也曾經掀起一番熱潮。

近年XD常常被拿出來討論,到底它是已經過氣、或是永不退流行呢?難道用的都是老人嗎?話題引起不少網友回應,不知道大家還有沒有在用呢?

分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供,分析時間範圍為2020年07月21日至2021年07月20日,共一年。

系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『過氣、過時的流行用語』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」