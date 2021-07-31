談戀愛除了雙方必須看對眼，更需要在相處方面下功夫，學會好好經營關係，才不會浪費一段難得的緣分。搜狐網命理專欄點名，天秤座、雙子座、白羊座、摩羯座的人雖然擁有高人氣，異性緣很好，但情路卻異常坎坷，容易萬年單身。

▍1.天秤座

天秤座的交際能力強，不僅為人處事得體，觀察能力細緻入微，更擁有優雅隨和的氣質，與他們相處都會有如沐春風的感覺。天秤座從來不做得罪人的事，所以人緣極佳，可說是老少通吃的社交達人。雖然看似很完美，但天秤座卻不懂得主動跟自己喜歡的人表白，他們對待心上人就跟對待普通朋友一樣，令人難以發現他們的心思，導致情路坎坷難脫單。

▍2.雙子座

雙子座思維敏捷、頭腦靈活，是積極樂觀又機靈的人，憑著一張巧嘴就能炒熱氣氛，用愉快的情緒感染周圍的朋友，使得異性朋友容易被他們身上散發的光芒吸引。雖然雙子座是很好的朋友人選，卻不代表適合當戀人，因為他們不懂得怎麼去哄自己的伴侶，容易忽視對方的感受還不自知，久而久之另一半就會感到失望，導致戀情無法走下去，因此，雙子座的戀情總是難以持久，儘管異性緣很好，但單身的時間卻很長。

▍3.白羊座

白羊座心思單純，對朋友總是重情重義，付出不計回報，因此收獲好人緣，也帶來不少異性朋友的青睞。雖然他們個性直爽，真實不做作，但他們火爆的壞脾氣卻令人敬而遠之。對於他們不喜歡或者看不慣的事，常常一針見血地點出，說的時候完全憑自己的心情，不會考慮別人的想法，因此，許多異性會被嚇到退縮，即使對他們有想法也不敢透露心聲，導致白羊座長時間都單身。

▍4.摩羯座

摩羯座性格穩重、做事嚴謹，屬於「人狠話不多」的類型，實力非常強大，雖然看似比較沉悶，但他們優秀的能力足以吸引到很多異性的目光。雖然桃花運很旺，但摩羯座的人天生疑心病重，出於對自己或對對方的不信任，有時會一邊在心中愛得死去活來，一邊卻把對方推得遠遠的，若對方不慎表現出一絲冷淡，摩羯座馬上就會退後一萬步，還會直接中斷聯繫，這種糾結的心理正是他們難以脫單的原因。