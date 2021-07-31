雲端服務先前我們用得很爽，現在則是被養套殺，越用越可怕。 Apple iCloud 要錢、微軟 OneDrive 要錢、Google 雲端相簿取消免費無限量，消息一出相信大家都非常擔心。

當然基礎的 15GB 還是免費啦，最好的解法就是自建 NAS 整合各種雲端服務，大容量和公私雲端兼顧。這次開箱的是 QNAP 旗下要價 NT$34000 的 TS-h973AX 9Bay NAS。具備大空間大容量的同時，也照顧到快取和冷熱儲存的效能。

Google Drive 雲端掰掰！極限實測 QNAP TS-h973AX Google 相簿完全取代

QNAP TS-973AX 體積規劃得很方正，售價 NT$34000 ，保固三年；正面上有 POWER 鈕、可上鎖的 USB 孔、一鍵複製按鈕。燈號則是具備連線、存取、硬碟狀態。細看可以發現 QNAP TS-h973AX 每一個硬碟槽都有獨立編號，也有獨立燈號。

拔開硬碟槽可以看到裡面兩個 DDR4 記憶體插槽，預載一支 8GB DDR4 記憶體，最大支援 2 x 32GB 共 64GB 。無法另行安裝 PCIe 擴充，不過本身就具備 10GbE 和額外的 SSD 插槽，只是就無法擴充 Wi-Fi 模組。

硬體外觀。（科技狗提供）

硬體外觀。（科技狗提供）

I/O 介面：

＊前置：1 x USB-A 3.2 Gen 2；後置：2 x USB-A 3.2 Gen 2、1 x USB-C 3.2 Gen 2、2 x 2.5GbE RJ45 網路孔、1 x 10GbE RJ45 網路孔

TS-h973AX 的 9 Bay 其實是 5 Bay 3.5 吋加上 4 Bay 2.5 吋硬碟空間，乍看會讓人搞不清楚是 5 Bay 還是 9Bay ；不過在價格帶上就是跟其他 8 Bay 3.5 吋機種相同。

其他品牌是把 M.2 SSD 插槽做在機器裡面當快取不能熱插拔， QNAP TS-h973AX 則是把其中 2 Bay 做成 2.5 吋 U.2 SSD 規格（亦相容 SATA），另外 2 Bay 做成 2.5 吋 SATA SSD 插槽。

QNAP TS-h973AX 9 Bay 規格與傳輸速度：

＊5 Bay：3.5 吋 SATA 讀寫 6Gbps

＊2 Bay：2.5 吋 NVMe U.2 讀寫 32Gbps | SATA 讀寫 6Gbps

＊2 Bay：2.5 吋 SATA SSD 讀寫 6Gbps

這裡比較特殊的是 U.2 傳輸介面，讀寫可以達到 SATA 硬碟的 5 倍，而價格也是 5 倍。這邊建議使用 M.2 PCIe Gen3 x4 SSD 再利用 QNAP 出的轉接盒 QDA-UMP / QDA-U2MP 轉接；讀寫速度相同卻更為經濟。

跟其他 8 Bay 機種相比，QNAP TS-h973AX 能容納的 18TB 3.5 吋硬碟就少了 3 顆，可擴充容量差距達 50TB ；所以更大方向來說，這應該屬於硬碟選擇題。QNAP 追求容量和讀寫效能的平衡，然後再偏效能一點；其他品牌則把 SSD 快取當輔助，但是容量擴充性就大一些。（完整評測內容請參考原文）

很多人有 NAS 但常以為存在 NAS 就是「備份」，勒索綁架的時候就哭了。如果資料真的重要，建議實踐三二一備份原則：電腦重要資料存 3 份、同時存在 2 種不同的媒介、至少存 1 份在不同地點。

具體實踐可以先在 macOS 或 Windows 上建立電腦備份，指定傳輸到 NAS 後，利用 QNAP Hybrid Backup Sync 備份到異地的遠端 NAS 跟雲端硬碟，然後再存取一份到外接硬碟，差不多這樣就完成基礎備份。

當然一般人通常不會花到三萬元預算購買 NAS ，針對資料保存備份的執行也不是那麼必要，更遑論要再多花萬把塊搞這麼多儲存硬碟了。所以 QNAP TS-h973AX 真正的定位更傾向於影音工作室，拍一部 4K 影音少說 20GB 起跳，影片素材加上照片 RAW 檔，光存檔跟 NAS 上傳下載時間就會耗個半天；因此對我們來說高效的 NAS 是中小企業不可或缺的生財資產。

QNAP TS-h973AX 可以說是 3 萬元價位帶中，網路孔和 USB 插孔規格最有誠意的機種。（科技狗提供）

QNAP TS-h973AX 可以說是 3 萬元價位帶中，網路孔和 USB 插孔規格最有誠意的機種；獨門的 9 Bay 配備則更像是一種強迫升級，要使用者把 SSD 也納入規劃。

要買之前也是先評估自己比較偏好大容量還是高效能了。個人覺得現在 SSD 也很便宜了，拿來做讀取提升才是王道。而這次最大驚喜還是亂搞亂玩都可以立刻修復重建的 QuTS 系統，同時可以壓縮重複資料，增大 SSD 的存取效率，都是進階卻實用的功能。

關於 NAS 還有很多玩法，這次展示的也只是粗淺運用。其他就留待後續再朝更進階的用法前進了。（完整評測內容請參考原文）