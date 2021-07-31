「相機規格」一直是多數人挑選手機的考量之一，在動不動就隨拍上傳社群分享的時代，手機的拍照功能顯得更為重要，但是拍照手機該怎麼選？無論是相機畫素、鏡頭數量，還是內建的拍攝模式、錄影功能等，都會影響我們拍出影像的好壞，傑昇通信表示，目前討論度、實用性及銷售量兼具的拍照手機，不外乎SONY、Samsung及OPPO三大手機品牌，不僅可以逐漸取代相機成為現代人最喜愛的攝影工具，至傑昇通信門市購買指定機型再享折扣及好禮相送。

消費者挑選手機時，多會開啟相機鏡頭試用，尤其近期推出的規格與技術甚至可媲美相機等級，令不少人願意投資更高規格的旗艦機種。傑昇通信指出，挑選拍照手機首先注意的是相機畫素，現在的主鏡頭甚至能到億級，但是畫素高，不代表照片畫質好，機身搭載的鏡頭種類、光圈及感光元件也至關重要，再看各家手機品牌支援的防手震技術，進而挑選適合自己的拍照手機。

傑昇通信推薦拍照手機推薦機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

今年推出採用雙鏡光學變焦的三星旗艦機Galaxy S21 Ultra，後置1.08億畫素四鏡頭主相機，擁有最高100倍數位變焦功能，結合雷射自動對焦及AI防手震變焦技術，能讓遠距成像更加清晰銳利，傑昇通信門市最低優惠價29890元，現省10010元，再送原廠登錄禮ITFIT筋膜槍及矽膠薄型背蓋（附S Pen）。

說到手機拍照，莫過於融合SONY與蔡司兩種信仰的SONY Xperia 1 III大師級旗艦機，主鏡頭模組有全球首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器，在即時眼部（人眼、動物眼）追焦、進光量及感光元件等有更好的表現，蔡司獨有的T*鍍膜能有效減少手機拍照遇到的耀光問題，加上可手動調整的專業拍攝功能、類單眼的實體快門鍵，使拍照體驗全面提升，滿足不少有專業拍攝需求的消費者，至傑昇通信指定門市購機，不僅可獲得Sony運動藍牙入耳式耳機（市價2690元）及1500元配件購物金、再送8988元獨家超值豪華禮包，買到賺到。

再來是OPPO今年推出的Find X3 Pro，後置四鏡頭主相機，主打10億色雙主鏡頭，包括5000萬畫素的廣角及超廣角鏡，用上IMX766感光元件，1300萬畫素的長焦鏡，和300萬畫素內建補光燈的微距鏡頭，全球首創的顯微鏡模式可放大60倍，堪稱目前同級之最；且螢幕解析度4K，BT2020色域、10bit色深，可同時在顯示畫質、色彩達到最逼近真實顏色的視覺感，在傑昇通信門市購買現折2100元，只要30890元，再送價值$15970元的獨家禮包。