企業面對層出不窮的網路攻擊或駭客勒索，成為了公司營運的重大隱憂，現在有保險公司針對網路攻擊提供「保險」！以色列保險新創At-Bay 為美國約一萬家中型公司提供保險，其獨特之處在於既是保險公司又是網路安全公司。由於針對公司和組織的網路攻擊（尤其是勒索軟件攻擊）的增加，At-Bay 的美國網路保險市場正在迅速增長

網路攻擊或駭客勒索已成為企業營運最大隱憂，台積電2018遭受駭客病毒攻擊，報廢晶圓1萬片，影響季營收3％超過70億元，2020仁寶電腦、研華科技兩大廠被勒索的贖金，合計高達新台幣10億元，2021 3月、4月分別傳出宏碁、廣達各被駭客團體勒索500萬美元贖金；而美國東北部最大的輸油管業者 Colonial Pipeline 5月遇勒索病毒癱瘓美東運輸管線，威脅數百萬人的汽油供應，支付了近 500 萬美元美贖金。

企業面對層出不窮的網路攻擊或駭客勒索，成為了公司營運的重大隱憂，現在有保險公司針對網路攻擊提供「保險」！

以色列保險科技公司At-Bay 已完成 1.85 億美元的 D 輪融資。新一輪融資由 Icon Ventures 和 Lightspeed Venture Partners 共同領投，現有投資者包括 Khosla Ventures、M12、Acrew Capital、Qumra Capital、Munich Re Ventures 的 HSB 基金和企業家 Shlomo Kramer 參與。

At-Bay 為美國約一萬家中型公司提供保險，其獨特之處在於既是保險公司又是網路安全公司。由於針對公司和組織的網路攻擊（尤其是勒索軟件攻擊）的增加，At-Bay 的美國網路保險市場正在迅速增長，而過去大部分市場由傳統保險公司佔有。

At-Bay 於 2016 年由 Rotem Iram（執行長）、Roman Itskovich（CRO）、Etai Hochman 和 Tilli Kalisky-Bannett 創立。最後兩人不再在公司擔任執行職務。目前At-Bay 擁有 120 名員工，其中約 50 人在以色列。

「在我們接手客戶之前，我們沒有給他一份數據安全問卷，而是模擬一次攻擊並檢查他的漏洞。這樣我們就可以避免為 5% 的數據安全有問題的公司提供保險，並且可以提供良好的利率和對其他人的覆蓋範圍更廣。」伊拉姆說。「此外，我們全年定期監控我們的客戶並運行攻擊模擬，最後我們用我們發現的弱點更新他們。」

「因此，我們的客戶受到的勒索軟件攻擊比市場平均水平少 7 倍，我們可以減少損失，提供有吸引力的價格，並實現增長。我們使用我們開發的工具和提供的工具來執行這些模擬攻擊。」

【如果發生勒索軟件攻擊，您是否建議客戶付款？】

「如果可能，我們會盡量不支付贖金。只有在某些極端情況下，我們才會建議客戶支付贖金，其中替代方案是業務可能崩潰。如果客戶決定在未諮詢我們的情況下支付贖金，理論上，根據合同，我們可以拒絕承保。但我們與保險界最大的經紀人合作，保持聲譽對我們來說很重要。所以我們盡量與客戶見面並幫助他，只要因為他不會做任何不合理的事情，而不是試圖通過各種技術條款來擺脫它。」

該公司在過去 18 個月內的第三輪融資，其總融資額達到 2.72 億美元。At-Bay 的投後估值現在為 13.5 億美元。

根據網站 Pitchbook 的數據，At-Bay 在 12 月上一輪融資中的估值為 3.23 億美元，這意味著其估值在七個月內上漲了四倍。本輪投資的資金全部歸公司所有，無二次交易。包括本輪融資，該公司共籌集了 2.76 億美元。該公司最近的年度經常性收入超過了 1.6 億美元，保費同比增長 800%。

（編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：GLOBES ）

原文來自 TBE 科技東西