印尼教育科技新創Gredu透過集中管理系統可幫助老師掌握學生學習成效、提供學校行政作業系統。該新創在A輪融資中獲得4百萬美金的融資，希望透過融資募集優秀人才，並將該公司的業務拓展到雅加達和其他印尼主要城市。

印尼教育科技新創 GREDU 在由 Intudo Ventures 領投的A輪融資中籌集了400萬美元，現有投資者主權基金淡馬錫子公司祥峰投資控股（Vertex Ventures）參與此次的融資。

憑藉新的資金，GREDU 打算擴展其業務到到爪哇和其他幾個印尼主要城市、加速產品開發並招募新的人才。

GREDU 成立於2016年9月，旨在提高學習環境的參與度，以改善教師、家長和學生的整體學校教育體驗。通過其集中管理系統，其平台可幫助學校老師處理文件、撰寫教學大綱、管理教學計劃、改進大數據管理並提高透明度。它還促進了管理人員、教師、學生和家長之間的溝通，以改善整體教育體驗。

GREDU 與學區和管理人員合作，提供訂閱制的服務使學校和教師能夠根據國家課程追蹤學生的表現和進步，以提高教學的監督和有效性。

GREDU 針對印尼的 K-12 國家課程，其中包括公立和私立學校，同時還為該國的大型伊斯蘭課程計劃提供定製化方案。

這家新創公司表示目前已經與與400所學校的400000多名用戶合作。它還為新的垂直領域開發產品，包括學齡前教育和高等教育，促進整個教育鏈垂直整合和數位化。

未來，GREDU 計劃通過互動功能（例如額外內容和遊戲化）增強用戶參與度。

「當前的疫情的爆發加速了教育行業對數位化和轉型的需求。我們相信，GREDU 以其解決方案可以為所有學校的利害關係人和價值鏈提供服務，並利用這一系列變化並幫助提高印尼教育品質。」Vertex 執行合夥人 Joo Hock Chua 補充道。

在此輪融資之前，GREDU 已經完成了由 Vertex Ventures 領投的 Pre-A 輪融資。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：e27

原文來自 TBE 科技東西