織田紀香創辦的諾利嘉，8月底前將在全球前五大虛擬貨幣交易所發行1970、1980年代超強IP——無敵鐵金剛的NFT，可望成為全世界首款實體模型綁NFT的收藏級商品。

根據《財訊》報導，全球第一款發行NFT（非同質化代幣）的收藏級商品《無敵鐵金剛》，即將於8月底現身。推動這個在1970至1980年風靡全球的科幻、機器人動畫角色，登上NFT交易所的操盤人，正是知名網路行銷人、KKBOX前副總經理、諾利嘉創辦人暨董事長織田紀香（陳禾穎）。

年屆50歲的《無敵鐵金剛》，是許多人1970至1980年代的兒時回憶，堪稱「老IP（智慧財產權）」，而當年對《無敵鐵金剛》著迷的孩子們，如今都已具備一定的社經地位與財力。而同樣成長於1970年代的織田紀香，一直在思考商品在虛擬交易所交易的可能性，於是萌生了發行收藏級商品《無敵鐵金剛》NFT的想法。

兒時回憶商機 搭上NFT熱潮

《財訊》報導指出，這支從產品設計到與交易所談上市販售歷時一年的《無敵鐵金剛》，出自漫畫原創者永井豪之手，限量1百組。買家在購得後不但可以擁有55公分高、約40公斤重、Polystone（寶麗石粉樹脂）材質打造的實體無敵鐵金剛模型，也同時擁有這個商品的NFT，證明其稀有性。

有日本動漫大師創作、全球首件實體綁NFT收藏品等行銷話題，立刻引起全球前五大虛擬貨幣交易所的高度興趣。

儘管如此，織田紀香接受《財訊》專訪時仍直言，「發行《無敵鐵金剛》NFT是一個大膽的嘗試！」但這件事值得去做的原因，不單是虛擬貨幣的交易量很大，有很大的增值空間；還有一個有趣的現象是：所有的收藏商品，因為限量，所以價格有增值空間，這非常符合NFT交易所買賣商品，轉手賣賺價差的獲利模式。

但過去全球從未有過動漫與電子遊戲品牌在虛擬交易所發展成功的案例，雖然如日本卡普空公司發行的格鬥遊戲系列——《快打旋風》，曾嘗試發行NFT卡牌，但最終成績並不如預期。

不僅如此，現今NFT的成功案例，都是純粹賣虛擬商品，如日本藝術家奈良美智，憑藉著廣大的知名度與品牌影響力，就賣出存放在區塊鏈的一幅畫，但買主若想要掛在家裡，還得要列印下來。

根據《財訊》報導，因此織田紀香對這個產品的期待很高，預計8月底前，就會在OpenSea或幣安（Binance）交易所，發行全球首款《無敵鐵金剛》實體模型綁NFT的收藏級商品。「因為賣收藏品的實體綁NFT是之前沒人做過，我們期望可以成為一個成功案例。」織田紀香懷著高度期許地說，如果諾利嘉成功了，也許日後在世界上的交易模式，都可能會出現不同的面貌。