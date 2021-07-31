家樂福嚴選蔬果 「產地到餐桌」旅程看得到 消費者安心買、健康吃

隨著疫情警戒降級，不少民眾已經按捺不住「好想出去玩」的心情，紛紛踏出家門，往戶外移動。不過，專家建議，解封之際，除了需留心清潔消毒、社交距離外，更應透過健康均衡的飲食、多吃蔬果來增加抵抗力！值得注意的是，在疫情影響之下，食物從哪裡來、經過哪些地方、農藥是否超標，甚至包裝的清潔、賣場的環境，「從產地到餐桌」的一連串過程，是全民消費者都需要加倍關注的議題。

打造堅強抵抗力 吃對營養是關鍵

全民宅在家兩個月，掀起一股「在家自煮」風潮，不過，怎麼吃才能營養均衡，並讓食物變身成為抵抗病毒的擋箭牌？身體的健康與正常運作，與每日攝取的營養素習習相關，擁有充足的營養，就好比為身體築起一道「抵抗力的護城河」，把病毒擋在門外；反之，如果營養不足夠，病毒就更容易攻陷身體的免疫城牆，讓我們生病。

貨源充足及可溯源的嚴選蔬果區，也可買到不少有機認證的商品。

你的食物從哪來？疫情下，「從產地到餐桌」過程更受關注

要吃得健康，就要從食物本身開始嚴格挑選。

以家樂福的「嚴選蔬果」來說，農民從耕作開始，就需遵守家樂福嚴選產品的原則，同時要求以適地種植、自然友善土地/生態的方式栽種，不使用農藥、不使用化學肥料，只給予農地所需要的，保證蔬果的安全性。

到採收前，家樂福嚴選團隊會再三確認品質與安全，從產地到賣場的過程清楚透明，產品包裝上的批號可追溯到農場，讓消費者採買放心，吃下肚的每一口也安心。

此外，家樂福賣場也採取高規格防疫措施，除了實聯制、環境定期消毒清潔以外，採買空間大、品項明確清楚、數量種類豐富、生鮮溯源管理完善，讓每位走進賣場的民眾，都能放心購物。

家樂福嚴選、家樂福有機蔬果品質、價格有保障。

網友蔬果夏日菜單被推爆 減肥又開胃

有網友在社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」中分享疫情期間採買經驗，他說，疫情期間避開人多時段去家樂福購物，看到現場豐富的新鮮食材真的「真的要忍住不能失控買太多！」，「明明家裡有水果，看到燕巢芭樂、九如的檸檬，還是各買一袋回家」。

該網友也同步分享開胃的「夏日食譜」，如涼拌木耳小黃瓜、涼拌醬味馬鈴薯、九如檸檬搭配氣泡水，獲得不少網友留言迴響，「最近都肥在家工作，週末是該來多採買些蔬果&減減肥的時候了」、「賣切好的水果真的超級讚！想吃都不用自己動刀了！」、「我也喜歡有機日買一週的青菜…以相同存放條件，家樂福的有機菜比全聯的有機菜耐放多3～4天」。

家樂福Carrefour商品網友真心話社團，網友熱推嚴選蔬果夏季菜單

守好身體健康 也要守好荷包健康！VIP專屬優惠 買越多省越大

守好身體健康很重要，但是守好荷包的健康同樣重要！消費者採購生鮮蔬果時，可善用家樂福的專屬優惠，包括每周二使用家樂福聯名卡購買生鮮商品，單筆消費滿399元，就能以1元加價購指定商品！每週四使用家樂福聯名卡，購買有機（BIO）商品，單筆消費滿599元就享有88折優惠（單筆回饋上限600元），讓消費者在吃下優質蔬果生鮮的同時，也為錢包健康把關！

此外，在「VIP專屬優惠」方面，消費每1元可累積1.5點紅利點數，比一般會員1元累積1點還更超值；VIP會員生日當月，以最高結帳金額贈30倍點數，甚至，還有機會享有購物後免費宅配到府服務、家樂福特約商店優惠、優先受邀參加活動，不定時還有高檔商品驚喜優惠。