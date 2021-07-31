許多奧運選手出賽時，身上出現貼布，顏色多種。台灣舉重金牌女將郭婞淳出賽時，上半身貼著藍色貼布，中華肌內效協會理事長簡文仁表示，這就是肌內效貼布，雖然沒有任何藥物，但只要掌握走向、角度、形狀、拉力方向等重點，就能達到止痛、消腫，以及預防運動傷害的效果。

簡文仁說明，「肌內效貼布」（肌貼）是由一名日本醫師所發明，質地細緻、彈性極佳，有如第2層皮膚，透過回拉的彈力，拉提皮膚，改善淋巴循環，達到局部消腫、舒緩肌肉痠痛等效果。

此外，肌貼可以固定肌肉、關節等組織，減少運動傷害機率。使用時，依據肌肉纖維走向來緊貼於皮膚上，能夠放鬆肌肉，達到舒緩緊繃肌肉的效果。

簡文仁說，肌貼不是藥布，因此，效果好壞在於「貼」的手法，使用者必須了解生理解剖、生物力學等知識，清楚每一塊肌肉纖維的走向，及關節結構，才能發揮肌貼最大的效果。

簡文仁強調，操作者必須掌握錨定方向，例如，定錨於A點，往B點拉，因為反向拉力作用，透過肌貼的彈性，就會將B點往A點回拉，進而達到放鬆肌肉、支撐關節等作用。

簡文仁解釋，肌貼長約15公分，依照不同部位來決定切割的形狀，例如，用於膝蓋時，就會剪成圓形，如果用於大小腿及背部，則會剪成爪子形狀，以提升治療效果。

此外，肌貼顏色眾多，包括，紅、藍、黑、綠、粉紅，以及膚色，簡文仁提到，有些人從顏色學的角度來挑選貼布，認為紅色可以加速循環，藍色則有鎮靜效果，但臨床觀察，並沒有明顯差距，大部分患者基於服裝搭配的考量，來挑選顏色。