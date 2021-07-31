32歲的琪琪（化名）與老公結婚兩年，最近對性事總是性趣缺缺，而且做完都會不舒服，只好用各種理由婉拒跟老公同房。老公發現琪琪經常抱怨身體疲憊且提不起勁，但皮膚卻變得更滑嫩，氣色也變好，因而懷疑是不是外面有小王，才沒『性』致與他同房。

琪琪心中滿是委屈，解釋後老公也聽不進去，只好天天以淚洗面。由於身心俱疲，在家人陪伴就醫檢查，竟發現身體疲累元兇竟是體內雄性激素低下導致性慾低落，而皮膚光滑居然也是這個原因，在醫師建議下接受荷爾蒙補充及O-shot注射治療，大幅改善琪琪性慾低落問題，經醫師說明後，夫妻也和好如初，重拾正常的性生活，最終更順利懷上寶寶。

●女性也有男性荷爾蒙 雄性素低下易導致性冷感

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，女性的性慾是由男性荷爾蒙為主導，而男性荷爾蒙即是所謂的或「雄性激素」或「男性睪固酮」，雄性激素並非男性才有，也存在女性體內，只是男性是女性的十倍。女性體內的雄性激素主要是由卵巢及腎上腺製造，與雌激素相互作用，可以維持正常性慾、穩定情緒以及保持記憶力。

而當女性體內的雄性激素過低時會產生性慾低下、疲倦或體力下降，且容易提高骨質疏鬆的發生機率，長期會影響卵巢功能，影響受孕機會。

李世明醫師更補充，多囊性卵巢症候群及先天性腎上腺增生症等患者都容易導致雄性激素過高，造成經期混亂而影響女性懷孕，並可能出現如性慾強烈、臉上長鬍子、身體變魁梧及聲音低沉等男性性徵。臨床發現不管女性的雄性激素過高或過低，都可能影響生育能力及健康，女性朋友千萬不能輕忽！

●O點注射療法 有效改善性慾低落問題

李世明醫師說明，診斷上可透過抽血檢驗體內雄性激素的含量，並透過功能醫學檢測得知患者需要補充的量。目前針對女性雄性激素過低引起的性慾低下問題，除了建議補充山藥提煉的DHEA保健食品，在治療上也可以選擇口服膠囊、外用凝膠及針劑。隨著醫療科技進步，現在還有「O點注射（O-shot）」治療，在女性陰道壁上方的高潮Ｏ點注射自體血小板生長因子（PRP），讓神經活化再造，提高女性敏感度與性慾，定期持續注射3~4次，可維持一年以上的效果，對於性慾低落或性敏感度不佳的女性患者來說是不錯的選擇！

李世明醫師提醒，夫妻長期無法進行魚水之歡，除了會影響生育問題外，也會破壞夫妻感情，甚至造成婚姻破滅。女性若出現性慾低落及行房困難的症狀，就應及早就醫檢查並積極治療，才能擁有性福的人生。