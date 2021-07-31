秀秀是個勇於追求流行、愛漂亮的時髦新女性，總是穿著最時尚的衣服展現自己的好身材，但是因為她多年以來有腳臭的困擾，除了不敢穿會露出部分腳部的涼鞋之外，每次要和朋友約會聚餐的時候，她一定叮嚀朋友，找聚會地點時別找需要脫下鞋子的餐廳，以免她的腳臭問題暴露在大家面前。

●腳底是很容易流汗 悶著易發臭

腳發臭的原因有哪些？皮膚科醫師蔡仁雨表示，人體汗腺的分部以腳底最多，甚至比身體其他部位多出2～4倍，因此，腳底是很容易流汗的，若汗液悶在不透氣的鞋內，不但腳容易發臭，連鞋子襪子都會臭，腳臭發生的原因大致上可分為3種：

1、生理因素：最常見的就是青少年時期因為新陳代謝相當旺盛，活動量又很大，腳底自然出汗多。許多正值求學階段的中學生，老是穿同一雙球鞋跑步、打籃球，鞋子和腳在長期汗水以及不透氣的狀況下，腳臭味愈來愈嚴重。

2、外在因素：不透氣、不通風或積滿汗液和污垢的鞋子，在黴菌或細菌的發酵作用之後，就會發出難聞的臭味道。像市場上有許市多便宜的鞋子，材質大多是塑膠合成皮，因為塑膠合成的材質容易使腳部溫度升高，在夏天悶熱高溫下很難完全透氣，因此就產生腳臭了，嚴重的甚至會引發濕疹或皮膚炎。

3、病理因素：香港腳、灰指甲或是腳底出現一點一點小凹洞的足蹠蠹蝕症，當細菌分解汗水混合著黴菌，就會發出難聞的臭味。因為皮膚問題造成的腳臭像香港腳，通常還會伴隨著腳部脫皮、腳底摸起來硬硬、粗粗的，顏色黃黃的，千萬別誤以為是角質層厚，而錯過治療時機。

●香港腳不一定有腳臭 感染容易產生異味

皮膚科醫師蔡長祐表示，香港腳、灰指甲或足蹠蠹蝕症，都會引發腳臭問題。香港腳不一定有腳臭，但若是腳皮不斷增厚、脫皮的「腳底厚皮型」香港腳，就會引發腳臭，而灰指甲和香港腳一樣屬於黴菌感染，若再經過汗水悶著、鞋子不通風等因素，導致細菌分解汗味混合黴菌的異味，也會產生鹹魚般的臭味。

另外，常發生在活動力強的青少年身上的足蹠蠹蝕症，也稱「凹陷性角質溶解症」或「窩狀角質分解症」，是一種棒狀桿菌感染，會分解蛋白質酵素，溶解腳底角質層，使腳汗產生硫化的腐臭味，聞起來很像食物腐敗的酸臭味。

●腳發出鹹魚臭味 6絕招消滅

1、透氣鞋襪：選擇材質透氣的鞋子和襪子，盡量不要每天穿同一雙鞋襪，可以的話，準備2雙以上的鞋子天天更換，讓鞋子可以透透氣。

2、足部乾爽：每天都要清洗腳部，並保持腳部的乾爽。

3、勤換襪子：出門在外，可以多帶幾雙吸汗力強的襪子更換。

4、止汗劑：可選用市面上販售的止汗劑，止汗劑通常有噴霧狀、液體狀以及膏狀可選擇。止汗劑最佳使用時機是在晚上洗完澡把腳擦乾之後，若白天腳汗很多的人，則可以在中午或下午，再使用一次止汗劑加強，若發生癢或是紅腫等過敏問題，應馬上停止使用。

(示意圖/常春月刊提供)

5、明礬粉：穿上鞋襪之前，可以使用除臭劑或是在鞋內灑些明礬粉，除了可以吸汗外，明礬粉中的鋁離子，也可阻住汗腺分泌、減少腳汗。

6、抗焦慮藥物：可以請醫師開立抗焦慮藥物，來抑制交感神經過度亢進，造成排汗過多的問題，但此種做法要注意，藥物有可能產生的副作用，若是無法忍受則不建議嘗試。

●除腳臭有撇步 2個小妙招跟著做

家事達人陳安祺表示，襪子不論是單獨清洗，或要放入洗衣機與一般衣物一起洗，都要先進行浸泡預洗。建議在臉盆中加入約3公升的清水及洗劑，再加入半杯小蘇打粉浸泡，浸泡時間約30分鐘，之後稍加搓洗並以清水稍加沖洗過，之後再依個人清洗習慣，決定要以手洗或機洗方式進行清洗工作。

另外，回家之後先塞入一些報紙球或面紙來將鞋內濕氣吸除，若擔心報紙球容易沾墨，可先將報紙球裝入舊絲襪內再放入鞋子；也可利用透氣的布將小蘇打粉包入其中，製作除濕去味的蘇打包，鞋子不穿時，就可將蘇打包放入鞋內。