為帶領國民黨2024重返執政，趙少康昨宣布將組成「戰鬥藍」，也立即獲得黨內同志支持呼應，其中，7位高雄市議員組成的「KK政線」跟進戰鬥，針對政府疫苗政策提出3點批判、5大訴求，希望終結疫苗意願登記之亂。

趙少康昨（30日）在臉書發文表示，因為國內疫苗嚴重不足，加上蔡政府全力護航高端引發的「疫苗之亂」，讓民眾沒辦法回歸正常生活，陷入染疫的恐懼中，身為在野黨，挺身為民眾請命、監督政府責無旁貸。因此，李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜等7名高雄市議員組成的「KK政線」響應「戰鬥藍」號召，點出中央疫苗登記系統犯了「未盡告知義務」、「單選莫德納等於白選」、「護航特定疫苗」等三點低級錯誤。

此外，趙少康指出，「KK政線」並提出具體建議「政府應主動發簡訊或派員通知未登記者」、「登記什麼打什麼」、「把BNT疫苗納入登記」、「增加一千萬劑莫德納」、「登記時提供各疫苗數量資訊」等五大訴求，希望終結疫苗之亂，讓每一位國民都能打到心目中想要的疫苗。

趙少康強調，為擴大「戰鬥藍」的關注層面，自己將與前總統馬英九、國民黨立委賴士葆、前台北市長郝龍斌同台，發起愛心便當挺餐廳、挺弱勢活動，希望為疫情下的弱勢者提供支持與關懷。趙呼籲，透過南北串連、文武並進，展現戰鬥藍的力量，請大家一起加入「戰鬥藍」，大聲說出「我是戰鬥藍」，凝聚黨內及支持者力量，展現在野黨監督能量，讓國民黨重返執政。