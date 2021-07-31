星座塔羅牌專家小孟老師在臉書分析8月星座運勢，以星象角度來看，8月木星逆行回到水瓶，大家會朝著某個重要目標前進，若想要發展活動，本月是可以聚集人氣的好機會。而火星進入處女，則表示健康議題依舊十分熱門，在疫情期間，大家只要做好防疫措施，就會傳出正面消息。

另外，8月也很適合多參加藝術活動，平衡自己的身心狀態，讓心情保持愉悅，對於做任何事都會有很大幫助。等8月中過後，金星進入天秤座，可做與合作有關的事情，有助找到合拍的工作夥伴。而在本月生日獅子座與處女座，建議多做公益，能提升自身心靈成長。

▍第12名 摩羯座

摩羯座8月會覺得工作壓力很大，工作內容難度變高，雖然你的能力備受肯定，但難免會有一些挫敗感，千萬要有耐心，只要持續努力，就會往好的方向前進。在情感方面，你是一個什麼事都習慣默默吞的人，建議可以跟情人分享心事、抒發情緒。單身者可多跟不同人相處，增加發展機會。財運方面，你們是屬於腳踏實地型，建議投資可以再大膽一些。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：水藍

貴人：處女

小人：雙魚

▍第11名 雙魚座

雙魚座容易在職場上遇到挫折，此時，你需要多充實自己，透過額外進修學習技能，讓自己的能力更強，另外想變動工作的朋友們，這個月需要冷靜一點，若是衝動換工作，反而會讓你覺的沒有想像中那樣順利，所以還是先保守為主。在情感方面，有伴者會為了金錢問題而爭吵，建議談出共識，對兩人感情才會有幫助。單身者很容易被解讀成多情之人，若對該對象沒意思，還是要說清楚會比較好。財運方面則需要理智規劃，不要衝動投資。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：水藍

貴人：巨蟹

小人：牡羊

▍第10名 天秤座

天秤座8月在工作上有過勞情況，容易背負不該是你工作內容的事，若有人要請你幫忙，一定要先衡量，以免變成爛好人。情感方面，兩人最近容易會有忽冷忽熱的感覺，要找機會好好讓對方了解你心裡的想法，才不會造成心結。單身者容易是別人眼中欣賞的對象，但有時你的態度模糊會讓人搞不清你的心意，適時的表達會比較好。財運方面，偏財運很旺，可多研究投資理財，但不要太過猴急。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：水藍

貴人：雙子

小人：牡羊

▍第9名 巨蟹座

巨蟹座在工作上要好好注意與同事們的相處，他們會影響你的心情及工作的效率，另外，8月也可以進行自我進修，透過課程學習，增加你在職場上的能力。情感方面，有伴者最近容易生悶氣，若心裡有不愉快的話，一定要找機會說出來，單身者容易因為過去所受的傷而不敢發展新戀情，建議要勇敢嘗試。財運方面，容易受別人鼓吹而影響你投資的方向，記得放寬心才是最好的理財方法。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★

幸運色：白

貴人：處女

小人：水瓶

▍第8名 金牛座

金牛座在工作上容易受到他人影響，因為得失心太重、太注重旁人眼光，反而會讓你的步調變混亂，建議先把自己顧好，自然能給人可靠感。在情感方面，有伴者的感情有機會升溫，可多安排小活動，讓兩人的心更靠近，而單身的金牛座，若遇到心儀的人，一定要主動出擊。財運方面，偏財運很不錯，可以多多發揮。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：白

貴人：雙魚

小人：金牛

▍第7名 水瓶座

最近木星又回到水瓶座的一宮，會讓你覺得事情變多，壓力變大，不過不是壞事，反而可以透過這個月好好學習成長，有機會在工作上接到更重要的任務，也會有人賞識你，詢問是否要轉換新工作，可能會有不錯的發展。在情感方面，有伴者感情可望加溫，單身者則需要多認識新朋友，切莫活在過去，要認清事實才能走出新人生。財運方面，偏財運不錯，可研究股票。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：咖啡

貴人：獅子

小人：水瓶

▍第6名 牡羊座

金星與火星都落在牡羊座的工作宮，工作上會有很好的進展跟突破，若發現想嘗試的新工作，就要積極去發展，猶豫不決的話反而容易失去機會。在情感方面，有伴者近期會因為工作忙碌而忽略對方，需要多關心彼此，情感才不會生變。單身者也要主動跟心儀對象交流，才有機會更上一層樓，若獨自想東想西反而會錯失好桃花。財運方面，正財比偏財運強，若是從事業績型工作的朋友，這個月只要多發揮，就能看到不錯的成績。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅

貴人：巨蟹

小人：雙魚

▍第5名 雙子座

木星進入雙子座的事業宮，本月與上司及主管的關係良好，除了累積好名聲，也能受到上司主管們的賞識，若被指派到重要任務，記得好好表現，不要害怕能力不足而推開機會。在情感方面，有伴者會覺得目前的感情很平淡，食之無味，棄之可惜，兩人似乎需要多一點新刺激，才能激起愛火。單身者近期名聲不錯，會有人想介紹對象給你，可好好把握機會認識。財運方面，你們會有很多自己的想法，但建議先專注投資一項目標比較好，不要分心。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：白

貴人：水瓶

小人：金牛

▍第4名 天蠍座

在職場運方面，火星與金星會讓天蠍座的表現被大家看見，正因如此，必須更注重自己的名聲，因為不論好壞都容易口耳相傳，另外，想要換工作的人，也可以在8月觀望喜歡的工作機會，若有開缺可以試著爭取。在情感方面，你最近太重視工作上的表現，所以容易忘了伴侶，若是有約定好的事，記得不要放對方鴿子，以免變成吵架導火線。單身者則要多認識新朋友，才能從中找到適合你的人。財運方面，多研究一些理財投資的策略，你會找到適合自己的方式。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：灰

貴人：雙魚

小人：水瓶

▍第3名 射手座

金星在8月進入射手座的名聲宮位，讓你得以廣結善緣，只要善用你的優勢，就能讓同事、主管或客戶對你留下不錯的印象，另外，想變動工作的人，也可以留意主動來找你的工作機會。在情感方面，你最近很受大家歡迎，所以另一半會有點沒安全感。單身者可以多注意身邊的異性，其實有人已經在身邊關心你們很久了，若你也有點心動，可以給對方一些機會相處看看。財運方面，你們都以很天真的想法在理財，建議還是要現實一點比較好。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：紫

貴人：天秤

小人：巨蟹

▍第2名 獅子座

獅子座最近想工作賺錢的慾望很強，若目前的工作薪資福利已經滿足不了你，可能會出現想換工作的想法，這一陣子很適合尋找新的工作機會，若出現比目前條件更好的工作，建議大膽試試看，可望滿足你心中想發展的慾望。感情方面，兩人容易因為現實問題而感到焦慮，會討論到未來感情的走向，但其實不用給自己太大的壓力，最後都可以得到共識。單身者近期會遇見不少仰慕者，雖然你的內心是開心的，但還是會因為一些條件問題，讓你猶豫是否要繼續發展。財運方面，近期建議保守為主，不要亂投資。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅

貴人：摩羯

小人：雙子

▍第1名 處女座

金星火星8月都在處女座的一宮，你會成為職場上的大紅人，若想在工作上發展新的案子，你很適合擔任溝通的角色，成功機會非常大，你想談的事情都能順利進行。在情感方面，最近要多關心你的伴侶，他們容易有悶悶不樂的感覺，唯有適時關心，才能讓對方知道你在乎他。單身者有時給人的感覺比較有距離，記得卸下心房，多跟觀察對象相處，才會發現彼此的好。財運方面，建議保守一點，在投資前要慎選資訊。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：粉紅

貴人：射手

小人：獅子