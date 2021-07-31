接班集團總裁多久、就擔任台化董事長多久的王文淵，日前正式交出台化董座大位給專業經理人，讓家大業大、成立迄今67年的台塑集團，其家族傳承議題再度引發討論。

台塑集團真的完成交班了嗎？以現階段來說，答案是，「還沒有」。

7月23日，台塑4寶之一的台化，舉行了一年一度的股東會。

他卸下台化董座 內部人：實質沒變

這場注定「不尋常」的股東會，先是因為疫情，導致舉辦的時間意外延後1個月，地點也從多年來的王朝大酒店，改至台塑集團總部；甚至，身兼台化董事長、集團總裁的王文淵，開場一拿起麥克風，就為這場會議畫上不同以往的歷史定位。

「今天是我最後一次，以台化公司董事長的身分，主持股東常會。」

戴著口罩、低頭念出講稿的王文淵，用了20秒，向台化近17萬名股東以及他自己，告別這個他做了15年的職位，「我將在董事會卸任台化公司董事長的職務，交由專業經理人來擔任。」

他這番獨白，瞬間被以「交棒」、「王家退出第一線」、「由家天下邁向專業經理人」為標題，搶占各大媒體版面。然而，台塑人的解讀，卻與外界呈現不小落差。

「就只有台化董事長的名字有變，實質上什麼都沒變。」一名台塑人向我們秀出內部最新的組織資料庫，上面清楚顯示：儘管台化董事長已從王文淵，變成原為該公司副董事長的洪福源，但，象徵集團經營權的「行政中心」，總裁仍是王文淵。

洪福源也在股東會後表示，「行政中心現在的主席還是王總裁。」更指出，「對我個人來講，我的工作沒有變，負責的範圍也沒有變，只是title（頭銜）變一下，其實對整個台化來講，沒有太大的變化。」

沒變的原因，是過去6年時間來，王文淵早把台化的大小事務，全權交給2006年接任總經理、15年升任副董事長的洪福源決定；而他自己，則是專注做好行政中心的總裁，以最終決策者的身分，監督集團上百家公司的營運。

當「總裁還是總裁」，台塑人都知道，4寶董事長們，仍聽命於行政中心的總裁，更何況，在許多內部人眼中，台化董座換成非王家人，其實是一樁6年前就該完成的事。

原本15年，會是台塑集團史上最具分野性的1年，但是，一場長庚董事會風波，卻導致集團的第3階段交棒，即經營權、所有權「完全分離」，延宕至今。

長庚董事會風波 打亂王永慶兄弟生前大計

01年，一紙由當時年過8旬的王永慶、王永在兄弟親筆簽出的內部公文，訂出集團得成立行政中心、管理中心，分別管轄經營權、所有權，為台塑邁向百年企業，打下基礎架構。

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