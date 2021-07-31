根據《美麗島電子報》日前公布的民調，總統蔡英文滿意度止跌，有49.6%滿意蔡英文的表現，48.4%則不滿意。資深媒體人黃創夏表示，因為打不到疫苗，蔡英文在25到29歲、35到50歲這兩個族群的支持度會開始下滑。

黃創夏30日在政論節目《新聞面對面》中表示，如果先前政府願意承認我們施打疫苗數在980萬劑，按照先前的1、2、3、4類來走。因為防疫需求很穩定、很確定，大家沒有問題。但政府卻突然為了要拚施打率，就開始去開放18歲以上施打疫苗，全台灣18歲以上有1千多萬人，這數字就不對了，所以政府的公共決策邏輯已經出狀況。

黃創夏接著表示，25到29歲、35到50歲這兩個族群，對蔡英文的支持度下降。因為他們撐了1年多，他們是科技業、貿易業，打完兩劑以後，可以出國談生意，不然就活不下去了。結果現在政府卻把疫苗的施打往後挪，那些民眾都已經跟人家聯繫了，要怎麼辦？生意怎麼做？因為疫苗不夠，這一改變，影響的是一個人的生活。

黃創夏指出，25到29歲的年輕人，現在要高考、普考、特考，他們等著疫苗，他們沒有疫苗又施打不到，然後可能有群聚的風險，考試怎麼辦？如果不能考試，延後一年，對他們來講，人生的整個規畫，會受到影響。因此，25到29歲、35到50歲這兩個族群，對蔡英文的支持度下降。