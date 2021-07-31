「如果明天就是2024總統大選投票日，這5位大咖你會投誰？」，國民黨青年黨代表李明璇近日在高雄85大樓周邊做街頭民調，詢問高雄民眾，藍軍的新北市長侯友宜、資深媒體人趙少康、綠營的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，台北市長柯文哲，這幾人會選誰？民調結果以侯友宜為最高，次高的是賴清德，第三高的是柯文哲。李明璇坦言，侯友宜在高雄能得到不少市民支持，讓她非常意外。
飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人李明璇30日在其主持廣播節目Youtube頻道，PO出高雄隨機街訪影片，訪問22位高雄民眾，「假設明日為2024總統大選，你會投給誰？」，結果出爐以侯友宜獲得的票數最高，獲得12票。賴清德排第二，獲得4票。柯文哲排第三，獲得3票。趙少康獲得2票，鄭文燦則未獲任何得票。
共同主持人同時也是李明璇老公的潘德翰指出，侯友宜的得票，以高雄的選民結構來說，算是相當高的比例，顯見侯友宜有吸收到蠻多民進黨的票。李明璇坦言，在街訪過程中，的確有些高雄市民向她坦言，侯友宜市長在防疫做得很好，市政上也做得很穩，除了深綠基本盤仍支持賴清德外，也有一些中間選民或淺綠支持者是認同侯友宜「低調做事情」理念的，值得當總統的人。
文章來源：李明璇街訪影片
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