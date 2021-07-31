台灣男雙好手李洋和王齊麟30日僅花27分鐘，就以21比11、21比10擊敗世界排名第2的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），闖進男雙冠軍戰，將面對中國大陸的「雙塔組合」李俊慧／劉雨辰，爭取台灣第一面男雙奧運金牌。

李俊慧與劉雨辰別名「雙塔組合」，是因為李俊慧身高高達195公分，劉雨辰也有193公分，在身高不一定代表優勢的羽球界並不常見；由於身高較高，兩人容易打出角度尖銳的殺球，且在面對對手接殺球時的左右挑高或快推，也較容易在前場抓住機會截殺，攻擊力相當強。

不過身高高也代表兩人在轉身速度等方面相對劣勢，尤其在面對中前場的左右快速平抽擋時容易應對不及，在近年來流行快速平抽擋打法的羽球男雙中十分有特色。

李俊慧／劉雨辰在小組賽中以21比14、21比16直落二擊敗日本地主好手、世界排名第5的園田啟悟／嘉村健士；八強12比21、21比14、21比19險勝世界排名第12的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）／拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）；四強則以24比22、22比13直落二拿下馬來西亞黑馬組合蘇偉譯／謝定峰，整體狀況不錯。

不過李洋／王齊麟雖然在小組賽第一場遭遇亂流，激戰3局後輸給印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），但在之後卻拿下印尼的第一種子吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），且愈戰愈勇，先在八強以21比16、21比19擊敗日本第一男雙遠藤大由／渡邊勇大，四強更是以懸殊比分勝過阿山／塞提阿萬，狀態十分火熱，相信兩對組合能於31日貢獻一場精彩的比賽。