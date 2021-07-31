核二廠2號機27日清晨發生主蒸汽隔離閥關閉，反應器安全停機意外事件，結果原因竟然只是值班人員搬動一張座椅誤觸。對此，民眾黨立委蔡壁如直呼「真的很扯！」且一張椅子為何能隨便進到「紅線區」，回想起過去台電的保證，也讓蔡壁如覺得傻眼。

蔡壁如30日在臉書指出，27日當天用電量史上第一，幸好白天太陽能、晚上抽蓄水力接力救援，仍保持7%備轉，沒有造成停電憾事，原能會審查台電檢討報告及改善措施後，已同意再啟動，現已慢慢恢復到八成的電力供應。

她表示，相信全國民眾跟她一樣，無法接受台電再次發生這種「低級錯誤」，而反核和擁核對此又有一番論戰，顯示我們的社會彼此欠缺信任，遇到問題就拿來強化自己原本的立場。

台電核能事業處處長30日到蔡壁如辦公室說明，蔡壁如說，此事台電深刻檢討，從第一線的運轉員到副總經理都連坐處分，控制室現場值班經理和值班主任，都未能發現控制室管理的潛在風險，也沒有及時制止運轉員長久的不良習性，這凸顯風險管理失靈、未建立風險意識等問題。

蔡壁如提到，過去曾和台北市長柯文哲一起參訪過核二廠，當時台電再三強調「紅線區」的管控非常嚴格，現在檢討起來，一張椅子為何可以隨隨便便的進到紅線區，如今回想起台電的保證令人傻眼。

原能會初步評估，這次的肇因明確，只因一張椅子，急停跳機後的處置也都有按照SOP，所以同意重啟。不過5月13日才發生全台大停電，蔡壁如質疑，上次「一根胖手指」的檢討報告到現在兩個多月還不願公開，到底其中有什麼不可告人之事？這次核二廠一個月內必須繳交「RER異常事件報告」，還有什麼好期待的？

對於此次事件，台電28日表示，經調查後是人為疏失導致停機，深感歉意，在完成調查及改善措施後，將追究相關人員之責任，並強調後續會加強控制室管理，落實人員訓練，確保類似失誤不再發生。