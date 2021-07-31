台北時間7月30日晚間美國證監會發佈公告，宣佈暫停受理中國企業赴美IPO註冊申請，直到美方出臺新的指導政策，以向投資者告知風險。

據《觀察者網》報導，美國證監會主席詹斯勒（Gary Gensler）在一份聲明中表示，該機構必須確保尋求赴美上市的中國企業，需要在「獲得中國政府許可」的前提下，才能在美申請上市。同時按照法律要求，美國監管機構可以在3年內對這些企業的審計記錄進行審查。

財經媒體統計顯示，今年以來，中國企業在美國的募資規模已達158億美元，超過2020年總和。然而在近期中國政府加大監管力度後，中企赴美上市的腳步明顯放緩。詹斯勒在聲明中說，「我相信這樣的披露對投資者至關重要」，「這是美國證監會保護美國資本市場投資者這一使命的核心所在。」

7月6日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，其中明確提出將加強中概股監管。僅4天後大陸國務院網信辦又發佈《網路安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，其中第6條規定，掌握超過100萬使用者個人資訊的運營者赴國外上市，必須向網路安全審查辦公室申報網路安全審查。

消息一出，各路美國媒體分析認為，中國企業赴美上市的大潮似乎要告一段落了。北京大學光華管理學院外籍教授吉利斯（Paul Gillis）認為，「5至10年內不太可能會有中國公司在美上市，可能只有少數大型公司會在美2次上市。」而同時有類似《財富》等美國媒體則認為，赴美IPO道路收緊，這些企業會轉往香港上市，有利於港交所。