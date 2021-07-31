LINE發起混打意願投票，目前有13.5萬人投票，其中近半數願意混打。(圖／LINE Today)

日前指揮中心達成共識，宣布同意疫苗混打。對此，《LINE》發起投票，調查民眾是否願意混打疫苗，其中有將近半數人選擇願意，但不少人也無奈表示：「重點要打的到」。

LINE日前發起《未來若全面開放疫苗混打，你的選擇是？》，截至31日凌晨0點為止，有13.5萬人投票，其中63222人願意混打，40252人選擇「觀望一陣子再說」，25547人堅持不會混打，4448人不願打疫苗，2372人則是已經打完兩劑。

投票下方也吸引許多網友留言，有人無奈表示「重點要打的到」，獲得數千名網友按讚，並留言附和：「連第一劑都還沒打到，說這些有什麼用」、「第一劑都不能打還提混打...」，此外也有不少網友說自己願意混打，但前提是不要高端跟聯亞，要跟國際認證過的混打才願意，更有人要求總統蔡英文率領全民進黨官員公開打高端以身作則，自己就願意去打。

衛福部長陳時中日前表示，由於國際上已有許多實例，專家們達成共識，開放第一劑打AZ者，第二劑可以混打mRNA疫苗，但從一至三類者優先規劃，不過由於目前第一劑施打莫德納者，還有超過270萬人等待施打第二劑，庫存卻僅剩70萬劑，要供應第一劑施打AZ者也明顯不足，指揮中心如何解決第二劑問題也成為焦點。至於高端為蛋白質次單元疫苗，並非mRNA，因此目前尚未混打疑慮。