美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。

台灣近日有入境旅客打完2劑疫苗仍確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），引發外界關注。美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布一份與麻州衛生局共同進行的研究發現，類似「突破性感染」並沒有預期罕見，發生機率其實頗高。

根據研究報告，麻州巴恩斯特伯郡（Barnstable）7月發生多起群聚感染事件，共有469例確診個案。專家完成133例病毒基因定序，其中90%感染的是最早在印度發現的Delta變異病毒株。

研究發現，確診病例中有346人已打完疫苗，比例高達74%，其餘不是沒打疫苗，就是尚未完成2劑接種或接種情況不明。在已打完疫苗個案中，有274人（79%）出現症狀，例如咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛或發燒。

美國公衛專家先前多指，絕大多數住院或重症病患未施打疫苗。但研究發現，入院治療的5名病患中，有4 人已打完疫苗，年齡介於20至70歲間，但其中2人有潛在疾病。截至目前尚未有死亡個案。

此外，專家檢視211例確診病例Ct值發現，已打完疫苗個案的Ct值中位數為22.77，與未接種疫苗者的21.54相去不遠，代表兩者傳染力相當。

在疫苗施打種類方面，根據研究報告，46%突破性感染個案是打輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗，38%是打莫德納（Moderna）疫苗，16%接種的是嬌生集團（J&J）單劑型疫苗。

雖然研究結果令人憂心，但報告提醒，研究資料並不足以對疫苗效力做出結論，包括在對抗Delta變異株上；隨著疫苗覆蓋率增加，打完疫苗者所占確診數比例本來就可能提高。

但報告強調，從研究結果能得知Delta變異株具高傳染力，因此即便傳染率不是特別高或顯著的區域，也應考慮擴大防疫措施，包括在公共室內空間一律戴口罩。

美國目前疫苗接種率為57%，其中成人部分達69%，過去7天日均新增6萬6606例確診，疫情有再升溫趨勢。為對抗Delta變異株，CDC在27日建議民眾，即便已打完疫苗，在疫情熱區室內仍應戴上口罩。（編輯：徐睿承）1100731