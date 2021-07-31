謝金晶日前去施打疫苗，表示自己屬於第9類族群，她當初是在意願登記驚覺自己是第9類，上健保快易通查詢才發現，原來是去年曾因健檢尿酸過高，進一步掛腎臟科檢查的就醫紀錄，而被歸為第九類人。

她當時醫囑為第一期慢性腎臟疾病，但血檢後無大礙，醫生說只須注意飲食即可，而為了打疫苗，謝金晶特別空出三天時間，希望有充分的休息，在注射疫苗診所，被醫護人員驚喜認出合照，謝金晶笑說「感謝大家的熱情，舒緩我的緊張。」

她提到從小對打針非常恐懼，直到18歲才鼓起勇氣參與捐血，當時為了證明自己長大，要征服恐懼，謝金晶說近來疫情警戒開始降級，電視台錄影陸續復工，必須經常外出，會接觸人群，家中還有長輩，因此希望儘快打疫苗，保護自己也是保護他人，日前接到施打通知，為了打疫苗，特別請公司空出三天休假，因為聽聞好友分享注射後，有發燒、全身冒汗與嘔吐等症狀，很擔心自己也會有這些症狀，因而也備妥維他命C與普拿疼，希望一切都能順利度過。