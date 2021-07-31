魚丁糸將推出新專輯《池堂怪談》，這回與億萬票房電影導演程偉豪最新迷你影集《池塘怪談》合作，魚丁糸新歌〈我就奇怪〉同是該劇主題曲。他們時隔6年推出新專輯，主唱吳青峰打趣表示復出不容易，「如果賣不好，不知道會不會有下一張，畢竟環球音樂是會看財報。」

在影集片尾時，魚丁糸被發現以團名成立「魚丁糸有限公司」，鼓手小威擔任董事長，青峰透露小威的夢想在40歲前當上董事長，他們為了幫小威圓夢，特地在小威40歲生日前3天去成立公司，至於公司未來的規劃與展望？小威說：「公司只有員工6人，規模與未來就像創立開玩笑一樣，沒有任何的規劃。」並打趣說這不代表小威是魚丁糸的老闆。

「魚丁糸有限公司」經由查證確實在2019年8月23日成立，資本額168萬元台幣，負責人為史俊威（小威），成立的日子就是為小威生日前3天，意義非凡。

魚丁糸團員也在影集當中出演，在前3集中捕捉到家凱、阿福和小威的身影，個性容易緊張的家凱，事前特別去找表演老師，阿福給自己的表演打滿分，是沒有台詞擔當的跑龍套，還輕鬆地露出肚子，導演表示很欣賞家凱為了一顆鏡頭特別找戲劇指導的企圖心。