前全球女子桌壇霸主鄧亞萍在這次東奧期間擔任球評後，針對這次東奧男單桌球項目公認最精彩的一場比賽──即樊振東對戰林昀儒的準決賽──做了一份詳細的解析與評論。她表示，林昀儒發揮非常出色，近一年多來可說是突飛猛進；樊振東則有更強的自信，打球更顯得成熟與穩定。樊林2人在這場比賽的發揮應該是代表著當今世界桌球最高水準的體現，真的非常棒。

鄧亞萍在16歲時就獲得第一個世界冠軍獎項，從1989年到1997年的8年當中，她獲得了6次世錦賽冠軍和4枚奧運會金牌，是大陸女子桌球霸業最有代表性與最高全球知名度的體育明星，2003年，鄧亞萍入選國際桌總名人堂。本次東京奧運會她也受邀擔任球評，為多場精彩賽事進行評論。在樊、林之戰剛結束時，她曾對媒體說，林昀儒會是大陸桌球10年內的大敵。後來她在微博上發表了對這場賽事的逐局解析，稱讚這場比賽代表當今世界最高水準的體現。

鄧亞萍認為，林昀儒小將比以前打的更加兇狠，力量也更大，也不失他一貫的靈活多變的風格。（圖／美聯社）

鄧亞萍說，樊振東和林昀儒這場比賽過後才進行詳解，是想等大家冷靜下來，再來誇一誇2位選手。這是一場非常的精彩男單半決賽，對於很多的觀眾來講，包括我們這些打乒乓球的人，都覺得兩人的發揮應該代表著當今世界最高水準的體現。力量、速度、變化、旋轉，我覺得都非常棒。

鄧亞萍認為，林昀儒對戰樊振東時是完全放開拚搏的架勢，出手非常狠，超出平常的感受。（圖／中新社檔案照）

她說，從整個比賽來看，發揮得非常出色的應該是林昀儒。這個小將比以前打的更加兇狠，力量也更大，也不失他一貫的靈活多變的風格。讓人震驚的是知球能力、力量、步伐的提高，整體感覺就是這一年多的訓練成果是突飛猛進。今天的態勢林昀儒是完全放開拚搏的架勢，出手非常狠，超出平常的感受。

在今天林昀儒發揮這麼出色的情況下，樊振東能扛住壓力，不管林怎麼發力與變化，樊就是以不變應萬變，技戰術就是這樣，堅持自己的打法，相信自己。給我的感覺是樊成熟了，雖然沒有更多讓人驚豔的球，相對於林也沒什麼起伏，但我覺得這就是從一個年輕運動員走向成熟的表現。運動員的起伏、穩定性是非常重要的一個環節，而從關鍵點上就可以看出來，林的起伏相對就大一些。

從第1局開始，樊的發動不快，但林上來就快打拼搏，出手很凶，樊沒有適應比賽的節奏所以輸掉首局。第2局樊進入狀態，感覺到他是在拼命試圖跟上林的速度和兇狠，也試圖用更多的一些變化來影響林昀儒，發揮了效果，第2局一下就贏了。到第3局林昀儒起伏較大，打得很好，但無謂失誤也多。樊相對就更穩定，不管對方如何搏殺，就按既定戰術去執行。林有很多球打得非常果斷，發力就是狠，而且全部都是高品質的，對樊來講壓力挺大。但最後樊還是贏了，雖然非常艱難，但是就是扛住了林的猛烈進攻。

樊振東扛過了林昀儒7局的猛烈衝擊，非常不容易，他過去是猛衝猛打型，現在開始走向成熟穩定。（圖／美聯社）

到了第4局也是一樣，林持續猛衝猛打，球很難接，即便落後也能反超，最後也贏了一局。所以勝負取決於林自己的發揮，發揮好就能贏，失誤多一點就輸了。。第5局總體是回歸一個正常狀態，這時樊整體實力和水準肯定是技高一籌，他更穩更厚實，因而能一路領先然後贏球，這時樊已看到贏球的希望，但是反過頭來林又放手一搏，結果好幾個球還都讓他搏到了，連得6分贏了一局。這段對樊來說要從心理與技戰術的使用上要好好總結。

最後的第7關鍵局，雙方心態看起來算比較平穩，這對於2個年輕第一次參加奧運會的小將來是已經很棒了。林最後一局放手一搏，但這一局來看還是那句話：「穩定戰勝一切」，心態、技戰術發揮的穩定。因為打到這個時候了，已經沒有太多的好的方法了，說實在的技戰術大家都太清楚了，該使的也都使了，剩下就是意志力咬牙堅持。最後樊扛過了林7局的猛烈衝擊，是非常了不起的。樊一開始是猛衝猛打型，現在開始走向成熟穩定真的是為他高興。

網媒對這場比賽的評論也大多有類似的觀點，都認為林昀儒心態穩定，打球風格優雅，但隨時能爆發十足拼勁。而且因為年紀尚輕，沒有包袱，未來前途不可限量。雖然林昀儒後來差一點而未能獲得銅牌，但幾乎所有的評論也都認為2024年的洛杉磯奧運還會看到林昀儒大放異彩，兩岸的觀眾可以拭目以待。