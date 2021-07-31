昀儒31日凌晨透過IG發出心聲。（圖取自林昀儒IG）

英雄出少年！林昀儒奇蹟戰東奧 「反手擰拉」絕技殺翻桌壇｜中時新聞網

台灣桌球小將林昀儒30日在東京奧運桌球男單銅牌戰面對德國名將奧恰洛夫，最後以11比13、11比9、11比6、4比11、11比4、13比15、7比11遭到奧恰洛夫逆轉擊敗，無緣搶到銅牌，屈居男單第4名。對此，林昀儒31日凌晨也透過IG發出心聲，表示「不甘心，但會將其轉為明天的動力」。

林昀儒賽後難掩失望，並自認差在心態。「其實一直都是有機會，戰術也打得還可以，我覺得差在心態，每次領先機會都沒有把握住，自己感覺很可惜跟難過，畢竟機會不是隨時都有，沒有把握住不能怪什麼。」林昀儒賽後表示。

林昀儒31日凌晨在IG發文說，「從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來」，「把所有的不甘心都轉化為明天的動力」。

然林昀儒的好表現有目共睹，蔡英文總統昨天臉書表示，「今晚，全台灣都幫小林同學加油，謝謝你帶給我們一場精采的比賽」； 副總統賴清德也表示，「感謝林昀儒，台灣少年震撼國際桌壇，帶給國人的激勵與感動，已經遠遠超過一場勝負，謝謝你榮耀了台灣」；行政院長蘇貞昌也說，「全台灣都以林昀儒為傲」。

東京奧運期間，林昀儒除參加桌球男單，在桌球混雙與鄭怡靜搭檔擊敗法國隊摘銅牌外，接下來他將與莊智淵、陳建安2名學長搭配，繼續參加8月1日開打的男子團體賽，盼為中華隊繼續爭牌。