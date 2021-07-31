台灣羽球好手李洋和王齊麟，30日在男雙4強賽中，擊敗世界排名第2的印尼組合，驚喜闖入金牌戰，創下台灣羽球在奧運史上最佳成績。今（31日）大戰中國組合決勝負，此外女單戴資穎4強戰、男單周天成8強戰也在今日進行，而射箭項目我國僅存希望湯智鈞也將出賽。

中華隊31日賽程

田徑

19:45-20:33 男子100公尺--(第1輪)

*尚未編組，俟上午預賽結束後公告出賽時間

楊俊瀚

羽球 13:10 男子單打--8強

周天成

18:50 女子單打--4強

戴資穎

20:30 男子雙打--金牌戰

李洋/王齊麟

射箭 09:43 男子個人--1/8 淘汰賽

湯智鈞

14:45 男子個人--1/4決賽

15:45

16:00 男子個人--半決賽

16:30 男子個人--銅牌戰

16:45 男子個人--金牌戰

高爾夫

07:45 男子組--第2輪 *7/30因天候因素延賽

潘政琮

09:30 男子組--第3輪

潘政琮

舉重

19:50 男子96公斤級--決賽（A組）陳柏任