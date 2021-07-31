台灣羽球好手李洋和王齊麟，30日在男雙4強賽中，擊敗世界排名第2的印尼組合，驚喜闖入金牌戰，創下台灣羽球在奧運史上最佳成績。今（31日）大戰中國組合決勝負，此外女單戴資穎4強戰、男單周天成8強戰也在今日進行，而射箭項目我國僅存希望湯智鈞也將出賽。
田徑
19:45-20:33 男子100公尺--(第1輪)
*尚未編組，俟上午預賽結束後公告出賽時間
楊俊瀚
羽球 13:10 男子單打--8強
周天成
18:50 女子單打--4強
戴資穎
20:30 男子雙打--金牌戰
李洋/王齊麟
射箭 09:43 男子個人--1/8 淘汰賽
湯智鈞
14:45 男子個人--1/4決賽
15:45
16:00 男子個人--半決賽
16:30 男子個人--銅牌戰
16:45 男子個人--金牌戰
高爾夫
07:45 男子組--第2輪 *7/30因天候因素延賽
潘政琮
09:30 男子組--第3輪
潘政琮
舉重
19:50 男子96公斤級--決賽（A組）陳柏任
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