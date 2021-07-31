西南風影響，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

西南風影響，易有短延時強降雨，今(31)日雲林以南、澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局今早也針對雲林以南7縣市發布大雨特報。北部及東半部地區局部地區有36度以上高溫發生的機率，也會有不定時的短暫降雨，但仍然以午後雷陣雨為主。氣象粉專「天氣風險」曝未來4日雨區指出，周日到下周一（8月1日、2日）雨勢最劇，須嚴防致災性強降雨發生。

今日西南氣流及低壓帶影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，台灣其他地區及澎湖、金門亦有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區有局部大雨發生的機率，馬祖為多雲到晴。臺灣西半部、東南部地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖易有較強陣風，請注意。

今天中南部地區由於雲多下雨，高溫約28～33度，北部及東半部地區依舊高溫炎熱，高溫普遍可以來到34、35度，局部地區有36度以上高溫，外出需記得防曬。

紫外線方面，今天南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣為「高量級」，其他縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，據環保署空氣品質預報資訊，今日因降雨洗除作用及擴散條件良好，各地均為「良好」等級，唯北部局部地區短時間可達「普通」等級。

氣象局也提醒，西南風偏強，今天台灣西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有較強陣風出現，海邊活動請注意安全。