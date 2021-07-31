氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至8月9日「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」；迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；尤其迎風面將連日多雨，更應慎防其「致災」的可能。

吳德榮說，今天清晨4時30分雲圖顯示，海峽南部已有對流雲發展，雷達回波顯示其中有較弱的「颮線」移入陸地，並有密集閃電，為「西南季風」不穩定大氣內，所激發的「中尺度對流系統」。

吳德榮表示，這波「西南季風」的型態是在25日「烟花」颱風北上後建立的，由於屬「行星尺度」的環流，變化緩慢；其大氣流經印度洋、南海等高溫、高濕的海洋而很不穩定，在其中常激發「中尺度對流系統」，是「劇烈天氣」的製造機，所累積的大量降雨更常致災。

吳德榮說，最新歐洲模式第10天模擬顯示，「太平洋高壓」有增強西伸的趨勢，意謂「西南季風」將於10天後被迫減弱、北抬，台灣西南部長達半個多月、多雨的型態可望於中旬起結束。但已屬模式末期模擬，宜再觀察。

吳德榮提及，各國模式最新模擬顯示，季風槽上雖有低壓發展的跡象，不過，「不確定性」很高，其強度大多偏弱、且在台灣的下游，故即使發生，威脅台灣的機率也很低。