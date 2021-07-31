香港政府向18歲以上永久居民和新到港人士每人發放5000港元（約合台幣18000元）電子消費券，即將在明(8月1日)發出首期2000元款項。國民黨立委李貴敏昨(30日)直言，「香港的電子消費券，無論金額、效率與便民程度，根本完勝蘇貞昌與民進黨政府」、「現在台灣人民明明需要現金救命，誰還有興致玩幾倍振興、用錢換券的把戲？」

李貴敏30日在臉書提及，當蘇貞昌與內閣官員還在拖拖拉拉，搞不清現金紓困與刺激消費的差別，還在用三倍券、五倍券等複雜又無聊的手續唬弄人民時，香港已宣布於周日開始發電子消費券協助經濟復甦，且無論金額、效率與便民程度，根本完勝蘇貞昌與民進黨政府，更別提香港以政策推動民間消費等於是即刻推動、即刻救援，很適合目前香港疫情暫緩的急迫需要。

相較之下，李貴敏說，「蘇內閣還在製版、印刷、發放等龜步作業。究竟這筆救命錢還要拖多久？苦難的人民何其無奈！」「現在台灣人民明明需要現金救命，誰還有興致玩幾倍振興、用錢換券的把戲？有現成新台幣不用，真有必要拿百姓扒皮嗎？去年三倍券花了二十多億行政成本，這次還要繼續浪費民脂民膏嗎？」

李貴敏進一步提到，反觀香港直接結合八達通等儲值支付工具，並擴大使用範圍於零售、餐飲及服務等實體及網上消費，既簡單明瞭，也容易操作並可刺激無現金交易，也趁機墊高了數位支付的份量與流量，「試問，蘇貞昌敢打包票再發三倍券就真能發揮刺激數位經濟效果嗎？」

最後，李貴敏指出，奉勸蘇貞昌與內閣官員，去年民眾努力貢獻國庫，上半年稅收大超徵，取之於民、用之於民，快普發現金滿足紓困的剛性需求。

針對振興券問題，行政院發言人羅秉成29日曾說，但這一次疫情對民生經濟影響確實重大，之前推出紓困4.0，看起來有必要推出振興方案，並加以盤點紓困4.0，振興這一塊，參考各方意見，都還在討論中，尚未定案，有所結論會對外說明。