講了很久的西南氣流，今天正式抵達！今起至下周，整個迎風面地區受「行星尺度」西南季風影響，強降雨不斷；若有「颮線」移入陸地，甚至伴隨密集閃電，超旺盛對流將為中部、南部地區帶來致災雨勢。中央氣象局今針對雲、嘉、南、高、屏、澎等7縣市，發布大雨特報。

「其大氣經印度洋、南海等高溫、高濕區域，變得很不穩定，常激發中尺度對流系統，是劇烈天氣製造機，累積的大量降雨容易致災。」氣象專家吳德榮警告，今起這波降雨千萬不可小覷，雷達回波顯示「颮線」移入，在這種天氣條件下，滂沱大雨經常挾帶頻率高得嚇人的閃電和雷擊。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指歐洲模式模擬，西南氣流將影響至8月9日前，等到高壓觸角西伸斬斷西南風，整個西南部地區長達半個月的多雨型態，才有可能於中旬結束。

昨迎風面已有劇烈天氣發生，中午過後北部也有大雷雨，造成局部地區短暫積水。吳德榮提醒，西南部受威脅程度最大，應慎防「致災」可能。今各地氣溫：北部24至35度、中部25至34度、南部25至33度、東部24至36度。