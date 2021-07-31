德國好手奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)在桌球男單銅牌戰獲勝，雖然他先前打不贏林昀儒（奧恰洛夫5戰4敗），但他曾經對林昀儒下過功夫，研究出對抗林昀儒的辦法，讓他在今年3月的WTT杜哈站扳回一城。專業桌球網站《Edges and Nets》分析，奧恰洛夫的發球雖然厲害，不過林昀儒並不怕他的發球。

林昀儒的武器是速度與反拍，奧恰洛夫的招牌發球不一定佔得到便宜，常常林昀儒以反拍化解之後，第一波攻勢就會殺過來。奧恰洛夫的速度與林有相當的差距，硬拚的結果就是連戰連敗。為此奧恰洛夫的教練做出調整，讓奧恰洛夫果斷讓出先攻權給林昀儒。

觀察3月那場比賽，奧恰洛夫多次讓出先手，只把球推回對面，他設法預測林昀儒攻擊的方向，當林昀儒失誤或是被他猜中，奧恰洛夫就能在第一波攻勢下存活，並試圖控制對打節奏，透過改變節奏以減少林昀儒的速度優勢。奧恰洛夫一有機會就擋到林昀儒的正手拍方向，等待林昀儒出現較弱的正手拍再伺機逆轉。

奧恰洛夫這招當然不是十拿九穩，更何況林昀儒也發現了，他並不會一直搶攻來落入奧恰洛夫的圈套，但經過這番調整和較多的經驗，奧恰洛夫已經有辦法抗衡林昀儒。

兩人奧運銅牌戰依然殺得難分難解，奧恰洛夫險勝之後推文感謝大家，放上自己含淚戴著銅牌的近照，這是他運氣與實力兼具贏來的獎牌。奧恰洛夫稱讚林昀儒是個非常出色的球員：「未來他一定會替你們（台灣）拿下（奧運）獎牌。」其實奧運桌球還沒完，接下來還有團體賽要打，林昀儒仍有機會復仇。