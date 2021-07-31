臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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行政院擬規劃發放「振興五倍券」，民進黨正國會派系8位立委30日發聯合聲明，呼籲「不拿現金換振興券」，建議應以最簡便方式直接領取紙本或數位振興券，並強調他們接收到許多基層的反彈聲音。網路對此討論熱烈，網友則直言：「民進黨只要再發什麼幾倍券，下次選舉穩死！」

根據《中國時報》31日報導指出，民進黨正國會派系包括陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寶、蔡適應等8位立委30日發聯合聲明，提出兩個呼籲，一是振興券要升級，以「不拿現金換振興券」為目標發放；二是去年針對不同產業發放的各種類券，今年應延續且擴大。他們強調，今年疫情衝擊社會的程度，遠高於去年，振興券的發放方式，聽到許多來自基層的聲音，切勿再造成民眾經濟負擔，應與去年三倍券做出區隔。

普發現金與振興券相關議題在網路熱度極大，臉書網友討論相當踴躍，紛紛表示：「民進黨只要再發什麼幾倍券，下次選舉穩死！」「發什麼券浪費成本，換成現金普發振興經濟才是王道，多少人因疫情收入受到影響，哪有閒錢換券，聽完臉跟黨一樣綠！下次讓綠倒台，去年政府帶頭搞群聚」、「真不明白，掏錢換券的概念是怎麼來的」、「給得不甘不願，重點是要人民的現金，順便吃一下人民的豆腐」。

不僅如此，也有網友認為：「還要多花錢去印製，是錢太多嗎？還不如直接加碼直接給現金來的實際一點，這個政府到底有沒有腦袋啊！」「要就通通有獎發現金，還發什麼振興券，腦殘政策」、「立委全部薪水改領振興券」、「直接給現金，其餘免談！因為直接發現金可以杜絕中間被不明剝削的費用，以防中飽私囊！」「民進黨把養網軍的心思多放在政策上吧！」