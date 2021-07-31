獲中央同意！萬華將做血清學檢查 柯文哲：看黑數到底多嚴重

許多人好奇為何打過疫苗還是會感染新冠？胸腔科醫師蘇一峰引述發布在新英格蘭醫學雜誌上的研究，指出原因在於抗體濃度。該研究借鑒以色列上萬名醫護已接種2劑BNT的數據，其中有39人打了疫苗仍確診，進一步檢測發現，確診者體內的中和抗體較低，是沒感染者的三分之一。不過，雖然打過疫苗仍可能確診，但打過疫苗者比起感染者的抗體仍多了三倍，所以打完疫苗抗體濃度越高，保護力就越高，這件事情是真的。

蘇一峰昨在臉書發文表示，Nature新聞提出一個許多人都很好奇的討論「為什麼人打完疫苗還是會感染新冠肺炎？」並指出原因在於「抗體濃度」。報導引用7月28日發表在「新英格蘭醫學雜誌（NEJM）」的研究，借鑒以色列特拉維夫11500名接種2劑BNT疫苗醫護的數據。

蘇一峰指出，研究人員在2021年1月至4月期間，廣泛病毒檢查發現有39名醫護人員，明明就已經打過疫苗，卻仍感染新冠肺炎，而這些感染者多是輕微症狀或根本沒有症狀。研究接著針對39名染疫醫護中的22人進行抗體檢測，分析後發現感染者的中和抗體較低，是沒有感染者的三分之一。

蘇一峰說，打完疫苗之後，正常沒有被感染的人的保護抗體是被感染者的三倍，因此「打完疫苗抗體濃度越高，保護力就越高」，這句話是真的。

蘇一峰也在留言處補充表示，AZ疫苗也發表過一樣的研究結果「抗體越高、保護力也越高」，而上述報導的作者也引用相關研究，認為AZ疫苗也可以一樣解釋。

貼文引起網友討論，「打臉『抗體濃度高低不代表保護力』的說詞？」、「明明混打抗體會更好，但CDC還是不讓第一線醫護混打，不給打仗打人好的盔甲，到底要怎麼打贏」、「真實世界裡的抗體濃度高低才能代表保護力，而不是實驗室裡的數據。」