臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「不演了新聞台」）

自從東京奧運開幕，總統蔡英文屢在臉書發文表達對我國選手的祝賀與勉勵，卻也有人「看不慣」。媒體人朱凱翔就為此到蔡英文臉書文章下留言，呼籲蔡應先關心疫苗空窗期問題，別讓千年前晉惠帝的「何不食肉糜」，成今日的「何不看奧運」。

朱凱翔30日以粉絲專頁「不演了新聞台」名義，在蔡英文臉書奧運相關文章下留言：「妳先關心疫苗空窗期，可以嗎？300萬人打不到第一劑莫德納，200萬人第二劑沒有著落，長輩們的第二劑AZ呢？千年前，天下荒亂，晉惠帝要百姓『何不食肉糜』，千年後，疫苗短缺，蔡英文要大家『何不看奧運』。」

不僅如此，朱凱翔更將此留言截圖，轉發到自己的粉絲專頁「不演了新聞台」，寫道：「喜歡當體育主播，就別在總統府裡」。

此文一出獲得超過4700人按讚、超過210則留言與近百次分享。網友紛紛表示：「身為國家元首，幫國家代表隊加油天經地義。但我也覺得啦，身為國家元首，當百姓因為疾病而恐慌、過世，經濟也因此民不聊生的時候，妳出來穩定民心跟說明，是大部分台灣人願意投給妳的原因」、「真的很誇張 我在法國，法國總統頂多就是去東京參加那兩天有發奧運相關的文章。後面都是在治理國事。沒看過哪個總統的臉書每天在刷奧運賽事的」。