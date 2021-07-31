圖為一位護理師將疫苗抽入針筒內。(資料照)

同意混打莫德納卻不開放？因疫苗不夠？ 陳時中：盡量保留給第二劑 會不會變不敢說

地方政府近日因疫苗不足，出現暫停施打或預約的狀況，引人擔憂是否會打不到第二劑疫苗，而指揮官陳時中日前被問及，會不會發生疫苗供應速度趕不上施打的狀況時曾說，「這有可能」。國民黨立委鄭正鈐昨(30日)指出，「這句『有可能』，不但讓國人更加憂心打不到疫苗，並十足顯示蔡政府的無能與不負責任」。

被問及會不會發生疫苗供應速度趕不上施打速度的狀況，陳時中28日曾說，「這有可能，打疫苗擔心三點，分別是施打意願、接種量能、進貨時程，那現在購買量夠、施打意願也高，剩下就是在進貨的量，這樣的三個條件比較下，當然有可能這時候delay或者任何一個延遲，那就會有一個空檔會出來，這是有可能，當然我們盡量避免，但不會因為要避免而讓施打速度變慢」。

鄭正鈐30日在臉書指出，以莫德納疫苗而言，目前以施打291萬餘人，尚有273萬餘人在等待施打第二劑疫苗，但現今莫德納疫苗數量僅剩69萬劑，要保留給1到3類對象第二劑，而目前疫苗預約平台的統計，只選莫德納疫苗的登記總人數高達386萬餘人。

因此鄭正鈐認為，民眾是在相信蔡政府提供的疫苗選項不會跳票之下，才勾選意願，這份信任就不應被隨意冷落，蔡政府既然持續開放莫德納疫苗為選項，那就必須想辦法透過各方的協助，購得足夠與即時的疫苗。