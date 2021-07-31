網球球王喬柯維奇(Novak Djokovic)意外在4強敗陣，奧運單打金牌夢碎，究其原因可能還是要怪他自己不聽勸。塞爾維亞網球隊教練Viktor Troicki很訝異喬柯維奇居然跑去報名混雙，徒增不必要的疲勞與受傷風險，「整個教練團都不希望他去打混雙，這全是他自己的主意，他很想要打。」

東奧的網球賽程非常不友善，喬柯維奇在29日單打解決錦織圭之後，休息不到兩小時就加入隊友Nina Stojanovic的混雙。教練擔心地說：「他的比賽太頻繁，近來幾個月就已經飽和了。」喬柯維奇最後說服了教練團，教練說：「好吧，如果他狀況這麼好又尋求挑戰，就讓他去打吧。」

大家的眼光都放在單打，偏偏喬柯維奇自認無所不能，想要連混雙都包辦，結果是兩頭空。喬柯維奇單打敗於德國名將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)之手，混雙同日也在4強戰不敵ROC組合，兩邊都只能打銅牌戰。

台灣一哥盧彥勳的告別作也是敗給小祖維瑞夫，賽後小祖維瑞夫得知這是盧彥勳的退休戰，立即跑去更衣室找盧彥勳慰問與合照，讓盧彥勳相當感動。小祖維瑞夫其實也有報名男雙，但在8強就輸掉，反而可以提早專注在單打金牌戰。