美國有線電視新聞網(CNN)30日報導，隨著部分日本運動選手在東京奧運上擊敗中國大陸對手，日方運動員已遭到大陸極端民族主義者在網路上「出征」，嚴重的網路霸凌事件恐掀起新一波政治風暴。

截至30日下午，東京奧運的獎牌榜上的前兩名由中國大陸與日本分別拿下，而這些獎牌背後又有多場比賽是大陸對決日本，導致大陸與日本的愛恨情仇再度於社群媒體上引爆。

在28日的男子體操全能項目中，原本一路領先的大陸選手肖若騰，最後卻遭橋本大輝以單槓項目逆轉勝，以0.4分之差(88.065：88.465)飲恨，也讓橋本大輝為日本拿下第100面奧運體操獎牌。年僅19歲的橋本大輝是有史以來贏得該賽事的最年輕體操運動員。

就當日本為橋本的勝利瘋狂同時，部分大陸民眾質疑裁判公平性，指控日方「大大發揮地主優勢」、裁判偏袒東道國，將橋本跳馬的分數給予過高的評價。

戰火最先於大陸社群媒體上引爆，隨後燒向受審查的平台。大陸民族主義巨獸翻過網路長城，來到橋本的IG帳戶，憤怒的評論淹沒了橋本的貼文，多則語帶侮辱的貼文更是標記橋本。

其中，不少發動攻擊的帳號似乎就是為此而特別申請的假帳號，他們的帳號滿是針對日本運動員的貼文。雖然橋本最後更改IG的隱私設定，使其不會再被標記；但他帳戶中的貼文仍遭憤怒「小粉紅」不斷湧入攻擊。

CNN分析，網路上的攻擊與騷擾是大陸極端民族主義席捲社群媒體的象徵，讓大陸內部自由與溫和的聲音靜默下來。由於日本在二戰期間入侵所帶來的仇恨，大陸對日本的民族主義情緒時常會突然引爆。

近年來，大陸極端民族主義者發動多起大規模網路宣傳活動，反對他們心中認定是北京政治敵人的人。包括台灣總統蔡英文與香港的民主抗議人士，都淪為攻擊的對象。同樣的，澳洲亞奧運游泳選手何頓（Mack Horton）因批評大陸孫楊使用藥物在比賽作弊，也遭到戰狼們的攻擊。

由於大陸民眾質疑比賽公平性，國際體操總會(FIG)發布聲明，詳細解釋橋本的得分如何而來；其中甚至包括選手犯了哪些疏失。聲明總結，「FIG認為橋本獲得14.7分的結果是正確的，最終排名也應如此」。

至於橋本，則在29日晚上在IG上發文感謝支持者的厚愛，並承認在社群媒體上遭到小粉紅出征。「你可能覺得分數不公平，但FIG已經對官方評分作出總結，……我們必須接受這個結果，即使它很難吞下。東京奧運還沒結束……我的確希望對運動員的謾罵少一點、對運動員的讚美多一些」，文中還附上自己與肖若騰等人的合照。

※後續效應

事實上，早在橋本以前，桌球混雙伊藤美誠與水谷隼也遭到極端民族主義者的攻擊。兩人在26日以些微領先擊敗大陸隊，贏得日本史上第一面桌球混雙首金。

水谷隼28日在推特上表示，自己收到大量謾罵的訊息，但沒有提到是哪國幹的。「來自一個國家大量的去死吧、P*ss off的訊息，但我沒關係，我已經習慣這樣的評論，反而很開心收到這樣刺激的言論。所有來自日本的加油，謝謝！」這則推文稍後被刪除。

伊藤則有微博帳戶，這個帳戶受到北京嚴格的審核；但仇恨言論猛烈衝擊下，她只好關閉帳戶。她的IG也遭攻擊，但粉絲們動員起來支持她反霸凌，留下暖心文字並發布多則標記伊藤的正能量貼文，以刷掉仇恨言論。

這些騷擾事件已在日本社會引起廣泛關注，不但成為頭條新聞並引爆日本社群媒體的憤怒。

日本內閣官房長官加藤勝信在記者會上證實，知道這些事件但細節仍不清楚。「身為政府，我們不允許任何歧視，這也違背東奧精神。大家應該讓運動員專心比賽，這樣他們才能有最好發揮」。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）則回應，儘管國際奧委會無法單方面向運動員提供建議；但網路霸凌在體運賽事中沒有容身之處。「這種酸民……或侵犯真的、真的完全不能接受，我們完全反對並以各種方式聲援選手」。