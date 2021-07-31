1名女網友2年前與相差10歲的男友參加婚禮，在宴會尾聲時遭到1名喝醉的大叔上前攀談她與男友，期間對方竟一把摟住她，而她因不想破壞宴會氣氛而選擇隱忍，沒想到隔幾天後男友對她說「好險你那時沒有推開大叔，他是公司非常重要的客戶」，讓她想不透男友說此話的用意，而此事在她心中已糾結2年。

1名女網友在「爆料公社匿名館」發文表示，她與男友相差10歲，剛升上大學時陪男友參加對方公司同事的婚禮，席間都是公司的大客戶或是長官，當天氣氛相當歡樂，到尾聲時在場的人幾乎都喝醉了，正當她準備扶著男友離場時，1名中年大叔突然上前與她男友打招呼。

女子在宴會遭1名醉漢強行摟抱，男友事後稱「好險你那時沒有推開大叔，他是公司非常重要的客戶」，讓她相當崩潰。（翻攝自「爆料公社匿名館」）

該女網友說，該名大叔當時喝得爛醉，不斷稱讚她很漂亮，最後甚至一把抱住她，對方在與男友聊天時一直摟著她，讓她驚慌失措，「我不太懂該怎麼應對，但也知道這種場合把氣氛搞僵，絕對不是什麼好事情」，僅微笑點頭任對方摟抱；事後隔幾天，男友對她說「好險你那時候沒有推開大叔，他是公司非常非常重要的客戶」。

該女網友說，她當下聽到男友的回應頓時相當難過，她說自己明白當天若給對方難堪會造成男友尷尬，但不理解為何男友會在事後說出有說教意味的話，而此事在她心中糾結已長達2年多，不知道是否應該與男友好好談論此事；其他網友則留言建議她還是應敞開心胸談談，若真的價值觀有嚴重落差就要考慮交往下去的可能。