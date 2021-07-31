新北市五股區成洲路三段，昨（30）日深夜11時許，驚傳發生一起休旅車火燒車事故。據悉，當時駕駛載乘客往八里方向行駛，豈料行經成洲路三段時，車子突然冒煙起火燃燒，還好駕駛反應快速，急忙將車停靠在路邊，跟乘客一同跳車逃生，而鄰近的五股成州派出所警方見狀，也隨即派員於現場指揮交通，消防隊獲報亦火速趕抵，5分鐘內就將火勢撲滅，確認無人傷亡，不過起火原因還有待進一步釐清。

五股成洲路三段，深夜驚傳火燒車事故。（圖／FB_我是五股人）

據悉，昨（30）日深夜11時許，一台載乘客的休旅車行經成洲路三段時，車頭突然冒起黑煙，駕駛當場察覺有異，趕緊將車子停放在路邊，通知乘客一起棄車逃生，下一秒，果然車子就開始起火燃燒，幸好大家都已下車，待在安全的地方。

五股成洲路三段，深夜驚傳火燒車事故。（圖／FB_我是五股人）

由於起火地點剛好位於五股成州派出所對面，駕駛也急忙跑去求救，警方獲悉後，立即派員於現場管制交通，並通報消防隊到場，5分鐘內，便全面將大火撲滅，確認車上無人傷亡，不過車子好端端的怎麼會起火，詳細原因還有待警消持續調查。