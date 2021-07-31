東京奧運昨(30日)一連舉行3場重要比賽，包括戴資穎羽球女單8強賽、「麟洋配」李洋、王齊麟羽球男雙4強賽、「小林同學」林昀儒桌球男單銅牌戰，都讓台灣觀眾看得心驚膽跳。ICU醫師陳志金則在臉書整理看奧運賽的10點建議，尤其強調打完疫苗的人最好坐在沙發左邊，主因曝光讓網友直呼：「原來如此」。

人氣「前線醫護」奇美醫學中心加護醫學部醫師陳志金近來因常在臉書分享時事走紅，連「防疫女神」賈永婕也坦言是爬過陳志金醫師的發文，得知「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）的需要性才募資購買送給各大醫院。最近全民瘋奧運賽事，陳志金昨逗趣發文，以自身立場給出10項建議。

陳志金醫師近來被封為人氣「前線醫護」。（圖／中時資料照片）

昨陳志金醫師發文給出「觀看奧運比賽注意事項」15項建議，今稍早他二度發文濃縮整理出10項重要建議，包括開場前，請先將膀胱排空，以免漏尿或泌尿道感染；關緊門窗，以免吵到鄰居、安置長輩與嬰兒、寵物，以免受到驚嚇；心臟病、高血壓者，記得吃藥，或者選擇看賽後比數就好；更搞笑說：「帶賽（衰運）的，去旁邊看重播就好（好可憐） 」。

陳志金醫師回應網友。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

陳志金接著建議貴重、易碎物品請移往安全區域；選擇講評比較安靜的那一台；叫喊前，請先確認你身邊都是支持同一隊的人；勿邊看邊吃，以免哽到，喝水也不行；保護大腿，避免被拍打（旁人或自己）；並強調「剛打完疫苗，記得坐在沙發的最左邊」。有網友好奇為何一定要坐左邊？陳志金回應：「疫苗打左手，坐最左邊，疫苗打右手，坐最右邊，以免手臂被拍打到」，引來其他網友笑翻說：「說得真好！句句經典！」、「第4點很重要啊！我家就是有人直接躲在房間，確認贏了才敢出現啊！」、「最好不要吃，不然真的會吐出來」、「看什麼輸什麼的帶賽人，真的要提早安排好行程遠離轉播」。

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