嘉義縣小工廠爆群聚，醫師沈政男發文表示，這起案例應採電信足跡方式調查，揪出感染源。他並示警，如今已不是三級警戒，大家不要以為疫情不會南北翻轉，如果沒有守住這波，大家還敢安心去上學嗎？他也打臉疫苗混打是因為供貨不穩定造成的說法，認為歐洲混打是因為AZ恐釀血栓，讓許多人不敢打。
沈政男昨在臉書分享，現在最令人擔心的當然是嘉義縣的小工廠群聚，官方有人說感染源曾去台北聚會，也有人說根本先前住在萬華，他認為不該聽取片面之詞，應該要做到四個字「電信足跡」，這波如果沒有成功守住，大家還想要安心開學上課嗎？
沈政男表示，大家別以為疫情不會南北翻轉，讓大家再次「坐牢」，畢竟現在已不是三級警戒，且開放餐飲內用了。雖然許多專家表示「要與病毒共存，不可能清零」，還說到英國現正大膽實驗，也就是讓新冠流感化，他認為這些都是錯誤的說法。
沈政男指出，英國7月30日死了135人，是三月以來最高；美國染疫人數即將突破10萬。以色列超過千人確診，且開始打第三劑疫苗，日本確診破萬人，而且因為莫德納短缺，因此打算派出AZ救急。
沈政男也說，聽到許多專家說，混打疫苗是因為疫情擴散與疫苗供需失調造成的，但他認為「歹勢，混打是因為AZ會血栓，歐洲很多人不敢打第二劑。」
文章來源：沈政男醫師臉書
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