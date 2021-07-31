肩負台灣射箭最後再度奪牌希望，湯智鈞在東京奧運男子個人賽16強，在5比1「聽牌」後讓對手連下2局追平，最終在加射險勝，以6比5以色列選手沙尼（Itay Shanny），晉級8強。

湯智鈞與學長魏均珩在32強碰頭，最終「湯包」在「台灣內戰中以6比5險勝魏均珩，驚險搶下16強門票，也是此次東奧中華射箭隊最後再奪牌的希望。

今天16強賽，湯智鈞對上以色列選手沙尼，第1局前2箭兩人打平，最後一箭湯智鈞射出正中靶心的10分箭，以27比26驚險搶下首局。

第2局湯智鈞依舊表現穩健，連續2支10分箭與1支9分箭，以29比23再下一城，取得4比0領先。第3局雙方以27比27戰成平手，第4局湯智鈞以26比27讓出，但仍握有5比3領先優勢。

第5局湯智鈞以26比28讓出，正規5局雙方戰成5比5平手，延長賽加射1箭，先射的湯智鈞射出10分間，沙尼僅射出9分，最終就以1分險勝，晉級8強。