【愛傳媒程富陽專欄】當全世界最傑出的運動員，正聚集在現代第13屆的「東京奧運」展開激烈競賽，為自己的夢想，為國家的榮譽而拼搏時，已持續經年的「美中博弈」，並沒有因這場四年一次的世界體育盛事而趨緩。

美國更趁東奧舉辦前後，再次展開其「穿梭外交」的能耐，從印菲到德國，由日韓蒙古到大陸，欲組一張國際地緣戰略圍堵的大網，以制服中國；可惜，這與當年這個外交專有詞彙的締造者季辛吉，繼中東之後在亞洲執行的「親中戰略」路線，可說恰恰是背道而行；想來，如今已垂垂老矣的這位美國猶太外交能手，目睹現況，當亦只能徒嘆唏噓！

只是此次美國國務卿布林肯（Antony Blinken），與副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的多軌出擊，顯然並不如預期中的順利，莫說布林肯在德國，遭到即將卸任總理德克爾針對「反中」態度明確表態不予支持；在走訪他自認為最佳盟友的印度，也因美國早先的疫苗限制出口政策，讓印度橫遭「冠狀病毒」的嚴重肆虐，而引起廣大印度人民的群起抗議，讓面臨選舉壓力的莫迪，也只能用模稜兩可的政治辭令對其「虛以委蛇」。

至於國防部長訪菲律賓，更是連國境都還沒踏入，人家菲律賓總統杜特蒂一場對國會的國情咨文報告中，就先行昭示，直接指出擁抱美國只會出亂子，目前針對中國更是完全沒有任何要以衝突取代合作的理由，算是給美國這位還沒上桌的國防部長先開了菜單，讓他不至亂點鴛鴦。

而走東亞路線的副國務卿雪蔓，顯然也面臨了「平原忽兮路超遠」的處境，雖說在日本獲得首相菅義偉承諾將強化「美日聯盟」，攜手共同應對週邊地區威脅與挑戰，但終究是口說無憑；至於韓、蒙，也只能在重複「強調美國對區域的重視」這些冷漠外交辭令上打轉，而無法獲得渠等明確與其合作制約中國的承諾。

至於最重要的訪中，更是經過一波三折，才得到中國大陸的允諾；但首都北京去不了，只能去天津會談；中國政治常委級的人物見不了，只能與國務院的外交副部長謝峰作平等式的「正面交鋒」，再由外交部長王毅禮貌性的與予接見；除了由謝峰率先指出，正是美國把中國當做「假想敵」，讓美中關係陷入目前僵局的主因，還藉由會談向美方提出所謂的「糾錯清單」，請美國先認錯昔日掀起反中之錯行，以示爾後持續可能合作的誠意。

而無論是外交部發言人趙立堅在7月26日例行記者會上，表述天津會談中所提出「立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗」的四個停止，正是中國對美國外交行徑「觀其言，察其行」的重點內涵；或者中國外交部長王毅在會見雪蔓時，明白告知「不得挑戰中國制度、阻撓中國發展，以及在新疆、香港和台灣議題上侵犯中國主權。」係防止中美關係失控的「3條底線」，都讓會前一再表明美國將從實力角度出發看待這場會面的宣示，活脫脫演變成了只能化身一位台下聽眾的「閱聽人」，頗讓這位曾在「美伊協議」中，總能強硬主導協談議題而名震國際外交的女強人，頓感挫折。

但在這股大國博弈，猶似「間關鶯語花底滑，幽咽泉流冰下灘。」的外交洶湧潮流中，台灣是否也真能潛聽到這場「穿梭外交戰」中，那一股「冰泉冷澀弦凝絕，凝絕不通聲暫歇。」的危機四伏。

在美國歷經逾5年對中國採取強硬政策的驗證中，美國對中的「貿易戰」，可說是殺敵八百，反自損三千；美國的「結盟反中」，在揮動「美國優先」的旗幟下，倍遭同盟質疑；美國以「科技戰」制中，卻反激發其自主研發的力度，反讓中國科技潛力得到提昇。

而美國發動的「貨幣戰」，更因一場「世紀冠狀病毒」，讓從中率先脫困而出的中國，成了世界無可替代的產品輸出國而破局。

如今，看來美國只能重拾昔日「棒子胡蘿蔔」的兩手策略以對中，而無法炮製當年對前蘇聯的「圍堵戰略」，這也是拜登上任後本應於7月公佈的「美國國防安全戰略」，迄今仍因內部百般糾結而無法出爐的原因。

睽視美國對中策略的歷史進程，從上世紀50年代的「圍堵」到70年代的「聯合」戰略；從80、90年的「合作」到21世紀初的「競合」戰略，再到如今的「圍堵」與「博弈」戰略，可說正演繹著一場詭譎多變的國際世局；而綜觀兩岸於國際的相對時期，亦從楚漢相爭的「軍事對峙」，到經濟文化的「三通四流」；再從習大大口中那「長風破浪會有時，直挂雲帆濟滄海。」的和平冀望，到如今「危乎高哉！蜀道難行」的對峙處境，亦可說也驗證了一場「時勢，夫難平者！」的殘酷國際現實。

觀察美國對中的「博弈戰略」近程，究竟要演繹到何時？是否會有峰迴路轉的時刻？目前，一心以美國當下戰略為依歸的台灣，是否思慮，如果美國因利益考量而對中國戰略改弦更張時；屆時，我們將如何自處？

此刻，不妨讓我們重溫中國近代史中，被喻為最暸解西方的中國知識份子辜鴻銘，其勉勵當代政治人物的一句話，那就是：「不患人之不己知，患不知人也！」只不知台灣的當前政界，還有這樣的一號人物否？

作者為退役上校

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