【愛傳媒葉毓蘭專欄】我長期在立法院以質詢、修法提案以及預算審議，持續關注道路安全以及交通平權議題，並且透過各種提案與決議，致力推動交通部以及公路總局檢討交通安全與機車權益議題，多次要求儘速檢討開放重型機車可以通行蘇花改、八卦山隧道以及機車道改善等等，而7月30日由公路總局所舉行「台76線八卦山隧道開放大型重型機車通行評估座談會」也是在我持續提案、監督與民間團體共同關注下所促成。

本次會議公路總局也邀請了包括警政機關、消防機關、民間團體如台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等單位。

在一開始的報告中，公路總局二工處就說明八卦山隧道採取日本道路公關隧道防災等級AA級長隧道相關安全設計，且不斷聯合彰化、南投縣消防局以及公路警察機關，健全防救災編組及演練，並透過相關安全性檢討後，「評估八卦山隧道整體行車環境與設計條件尚無不能通行大型重型機車行駛之限制因素」，朝開放通行方向規劃，並提出部分配套措施建議，例如標誌、標線交通管制設施及維持安全、行車秩序必要執法措施。

八卦山隧道2005年通車至今已16年，至今仍未開放供大型重型機車通行，顯然對機車路權有所輕忽，因此，本辦公室堅持要求在安全前提下儘速開放，而且要明確期程，在台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會的共同努力下，公路總局應允將於八月進一步實地進行相關交通管制設施會勘，並朝年底前正式開放努力，我將持續督促，在安全的前提下儘速開放大型重型機車通行。

作者為立委、前警大教授

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